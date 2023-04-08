البوابة - أشتهر الكاتب المصري الكبير أحمد بهجت بمواهبه المتنوعة، حيث ذاع صيته في مجال الأدب والكتابة، فقد نشأنا على كلماته الممتعة التي أفدتنا في الجانب الثقافي، وتعودنا على مشاهدة برنامجه الإذاعي المشهور (كلمتين وبس) كل يوم.

حققت كتابات الكاتب والمؤلف أحمد بهجت النجاح المثمر وحطمت الرقم القياسي في البيع، ولم يتوقف هذا الإنتاج الثقافي الغزير بعد وفاته، فلقد ترك لنا أثر عميق يستكمل ما بدأه وهو ولده محمد بهجت الكاتب والشاعر المشهور.

5 كتب تستحق القراءة للكاتب الكبير أحمد بهجت

1. تأملات في عذوبة الكون

تأليف: أحمد بهجت



"هناك تاريخ لم يكتبه أحدنا ، هو 1/1/1 .. أول يوم في أول شهر في أول عام خلقت فيه الدنيا.

كان هذا اليوم زفاف التاريخ إلى الارض ، ويوم زفاف حواء إلى آدم .. يوم بداية الحياة البشرية.

وكان العرس مقصوراً على آدم وحواء، كان الشاهد الوحيد هو الله تبارك وتعالى، أما الملائكة فراحوا يتأملون – بدهشه البراءة – هذة الخليقة الجديدة التى تعرف الحب رغم الرداء الترابي الذى ترتديه .

هذا هو الزواج الحقيقي الذي لم يحضره أحدنا، وليست له صورة عند أحدنا..

ماذا كتب آدم في دبلة الزواج ؟ وماذا كتبت حواء فى دبلتها ؟

لماذا لم يكتب أحدهم هذا التاريخ 1/1/1 ؟".

بأسلوبه العذب الذي يجمع بين الفلسفة والسخرية، الصوفية والشاعرية ، يأخذنا أحمد بهجت في رحلة بديعة يكشف فيها عن عوالم خلابة بتساؤلات منطقية، وأفكار تعظم قدرة الخالق. يفتح المؤلف للعقل آفاقاً جديدة للتأمل فى البحر والمستنقع، الصحراء والجنة ، الضحك والبكاء، المطر والشجر ، الحياة والموت ، الصمت .. والحب.

يرسم بريشة فنان مرهف الحس والمشاعر لوحات بديعة يعلمنا فيها كيف ننظر إلى الاشياء العادية والمتكررة بمنظور جديد.



2. أنبياء الله

تأليف: أحمد بهجت



يزيد عطش الحياة إلى شموس تضيء بغير أن تحترق أو تحرق؛ شموس تستمد ضوءها من نور السماوات والأرض جل جلاله، وهؤلاء هم الأنبياء.

تناولت قصص الأنبياء كتبٌ كثيرة وأقلام عديدة..

الجديد في هذا الكتاب هو أسلوب التناول، وزوايا الرؤية، والإحساس المتفرد بمغزى القصة، إلى جوار الحس الصوفي الذي يحكم النظرة العامة.

ليس هذا الكتاب تاريخيا يروي قصص الأنبياء بحياد بارد، ليس إطلالة تقليدية على متحف الذكريات الدينية القديمة.. إنما هو بعث لثورات المسافرين دائما إلى الله، ابتداء من آدم وانتهاء بمحمد عليهما الصلاة والسلام.

صاحب هذا الكتاب هو الكاتب الكبير «أحمد بهجت»... وهو رجل يقف على ثغر من ثغور الإسلام مادفعا عن الفكرة الإسلامية الصحيحة، وعن المسلمين المضطهدين في الأرض.

أيضا هو كاتب عميق النظرة سلس الأسلوب محكم العبارة، يعنيه الصدق والدقة في نهاية المطاف.

3. قصص الحيوان في القرآن

تأليف: أحمد بهجت



قدم لنا القرآن الكريم، فى سياق قصص الأنبياء والأولياء، مجموعة من أفراد المملكة الحيوانية، كغراب ابنى آدم، وناقة صالح، وطير إبراهيم، وذئب يوسف، وحوت يونس، وبقرة بنى إسرائيل، وعصا موسى، وهدهد سليمان، ونملة سليمان، ودابة الأرض، وحمار عزيز، وكلب أهل الكهف، وطين عيسى، وفيل أبرهة، والطير الأبابيل، وعنكبوت الغار.

وعلى إمتداد أربعة عشر قرنًا بقيت هذه المجموعة من قصص الحيوان غارقة فى الظل ... حتى انحنى عليها الكاتب الإسلامى والفنان «أحمد بهجت» فجعل من هذه المجموعة أبطاله لكتابه هذا.

يقدم المؤلف، في هذا الكتاب تجربة فريدة من نوعها حين يكتب قصص الحيوان الذى ورد ذكره فى القرآن، من وجهة نظر الحيوان ذاته وبأسلوب المذكرات ملتزما بالبناء الأصلى للقصة الحديثة كما وردت فى القرآن الكريم ... مستعينا بآخر ما وصل إليه العلم فى تحديد سلوك الحيوان وطباعه .. مطلقًا العنان لفنه فيما بقى من مشاعر الحيوان وأحاسيسه ووجهة نظره.

هذا الكتاب يعتبر بحق أول مُؤلَف عن عالم الحيوان كما جاء فى القرآن الكريم وفى ظل النبوات.

بأسلوب محير فى رقته .. وفى سخريته .. نجح المؤلف فى أن يمزج بين الدين والعلم، في كتاب ممتع يدعوك للتفكير والتأمل .. وللضحك أحيانا .. وللبكاء أحيانا أخرى... من خلال ست عشرة قصة تضم عصارة إيمان وفكر وإحساس أحمد بهجت، مزدانة بلوحات إيهاب، وبإخراج حلمي التوني. "إبراهيم المعلم"

4. بحار الحب عند الصوفية

تأليف: أحمد بهجت



يوضح الكاتب الكبير « أحمد بهجت »ماهية هذا الكتاب كالتالي: في بحار التصوف ألف سؤال وسؤال، وألف غريق وغريق، وألف لؤلؤة ولؤلؤة، وألف محارة فارغة ومحارة مليئة بطين القاع، وثمة حكايات لها العجب مثل حكايات الأساطير في ألف ليلة وليلة، وبدلًا من قصص الجن وعجائبه سنجد قصص الأولياء وكراماتهم، وهي أيضًا عجائب، وهناك احتمال كبير أن نغرق في هذا البحر لو لم نكن نجيد السباحةأو نستخدم أدوات الملاحة الصحيحة. نفرد أشرعة الروح البيضاء ونبحر، ما دمنا نسبح في بحار القوم فلا مفر من استخدام أساليبهم في هذه البحار ولا بد أن نبدأ رحلتنا البحرية وأشرعتنا مفتوحة لكل الرياح القادمة من أبواب الكون ونريد عقلًا محايدًا قبل كل شيء، لا نريد أحكامًا مسبقة أو أفكارًا جاهزة للحكم على التصوف قبل الخوض في أمواجه.

5. حوار بين طفل ساذج وقط مثقف

تأليف: أحمد بهجت



في هذا الكتاب الجميل يحدثنا الكاتب الكبير «أحمد بهجت» عن تجربة طفل ساذج مع قط مثقف، حيث نتعلم من حوارهما الرحمة، والحب، والتصوف، وأيضًا أسرار القطط.

السيرة الذاتية

مؤلف وكاتب صحفي من مواليد 1932 القاهرة، بدأ رحلته مع الصحافة بعد حصوله على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة ، حيث عمل مع جريدة أخبار اليوم عام 1955 ، قبل أن ينتقل إلى جريدة صباح الخير، ومنها إلى مؤسسة الأهرام العريقة في 1958، والتي أصبح أحد رموزها وكتابها البارزين حتى وافته المنية.

إشتهر الكاتب الكبير أحمد بهجت بكتاباته الدينية المبسطة والتى جذب من خلالها جمهور من القراء صغار السن، كما إنه شارك الكومديان الراحل فؤاد المهندس رحلته الاذاعية الشهيرة ببرنامجه "كلمتين وبس" والذى كان يقوم بأعداده.

توفى الكاتب الكبير فى 11 ديسمبر 2011 عن عمر يناهز التسعة والسبعين، بعد صراع طويل مع المرض.

من أعماله حوار فيلم البؤساء، وفيلم السادات.

المصدر: https://ireadhub.com/ دار الشروق

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