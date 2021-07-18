6 مواقع مميزة للترجمة الفورية.. ستساعدك في الرسائل الإلكترونية الرسمية

تدخل اللغة الأجنبية في كثير من أعمالنا اليومية خاصة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي والايميلات بشكل عام مما جعل العالم كأنه بلدة صغيرة.

ونعتمد في الرسائل الإلكترونية على لغة خاص للتواصل مع الشركات وانهاء الاعمال، مما يجعلنا نضطر للاستعانة بعدد من المواقع الخاصة بالترجمة.

هذه المواقع تساعدنا بشكل كبير على صياغة رسالة الكترونية بشكل محترف، لكن يجب علينا عدم الاعتماد بشكل كلي عليها كونها قد تحمل عدد من الأخطاء إلا أنه لا يمكن انكار اهميتها الكبيرة.

وبهذا المقال نستعرض أبرز 6 مواقع قد تساعدك في الترجمة:

1- منصة Yandex

تتيح هذه المنصة ترجمة النصوص والمواقع الإلكترونية، كما أنها قد تساعد في ترجمة الصور أيضًا.

تمتلك هذه المنصة العديد من الميزات أبرزها أنه يترجم إلى عدد من اللغات، ويملك واجهة جذابة، سرعة في الأداء، وتدعم المنصة النصوص بحوالي 10000 حرف.

كما أنه يمكن المستخدم من استبدال لغتين باستخدام زر واحد فقط، ويملك مدقق إملائي يقت، كما يدعم الإدخال والإخراج الصوتي



2- موقع Bing

موقع للترجمة الفورية، يتميز بوجود مزود للاكتشاف التلقائي ليساعد المستخدم على معرفة اللغة الأصلية للنص، هذا بالإضافة لوجود ميزة تسمح بنسخ النص المترجم إلى المفضلة.

3- موقع Translatedict



يقدم ترجمة احترافية إلى 51 لغة، يتيح ادخال عبارة أو نص كبير، يوجد خاصية الصوت التي تمكنك من سماع الترجمة.



4- موقع Internet Slang Translator

يتميز بأنه افضل موقع ترجمة للمصطلحات الشعبية، ويمكن وصفه بأنه موقع ترجمة خاص للتسلية وليس الأمور الرسمية، حيث يمكنك ادخال كلمة عامية وترجمتها أو العكس.

5- موقع PROMT Online Translator

بالرغم أن عدد اللغات في هذا الموقع غير كثيرة إلا أنه يملك العديد من الميزات أبرزها أنه يتضمن الاكتشاف التلقائي للغة والقدرة على اختيار الموضوع للترجمة.

كما يسمح بالتدقيق الإملائي والنسخ واللصق والوصول إلى القاموس.

موقع Reverso

يترجم النصوص تلقائيًا من لغة إلى أخرى، وقادر هذا الموقع على ترجمة السياق، حيث يملك مربع أسفل النص يضم أمثلة تساعدك للحصول على كيفية تحول الترجمة إذا كان نص الإدخال مختلفًا قليلاً.

ويملك الموقع مدقق إملائي، بالإضافة إلى تحسين الترجمة بالتصنيفات، مع وجود خاصية النطق الصوتي لمعظم لغاته