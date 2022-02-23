70 بحثاً في المؤتمر الدولي الثاني للترجمة وافق الأرشيف والمكتبة الوطنية على قبول 70 بحثاً للمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني للترجمة، والذي سينعقد افتراضياً (عن بُعد) تحت شعار «الترجمة وحفظ ذاكرة الوطن.. صورة الإمارات في الثقافات والآداب والتراث الفكري العالمي».

70 بحثاً في المؤتمر الدولي الثاني للترجمة

9-13 مايو



يأتي ذلك في إطار الاستعدادات المتواصلة للأرشيف والمكتبة الوطنية في سبيل عقد المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 13 مايو المقبل.

وعن هذه الاستعدادات.. قال مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية في الأرشيف والمكتبة الوطنية حمد سليم الحميري: بعد النجاح الذي حققه المؤتمر الدولي الأول للترجمة، لاحظنا إقبالاً مميزاً من قبل الباحثين والمترجمين والخبراء والمختصين على المشاركة في المؤتمر الدولي الثاني؛ إذ لم نكد نعلن عن موعد تلقي البحوث للمشاركة حتى انهالت أعداد كبيرة من البحوث الجادة في مواضيع مبتكرة بلغات حية من مختلف أنحاء العالم.

وتابع: سوف تثري أيام المؤتمر بالإبداع، ومن البحوث التي تلقيناها قامت اللجنة التنظيمية بانتقاء 70 بحثاً تغطي جميع محاور المؤتمر العشرة، لتضمنها في برنامج المؤتمر الذي سيتم الإعلان عنه قريباً.

وأضاف: إننا ونحن ننتقي الأبحاث المناسبة للمؤتمر الدولي الثاني للترجمة نضع نصب أعيننا أهمية التشابكات اللغوية والثقافية والتاريخية والإبستمولوجية التي تقتضي تحري الدقة عند النقل بين اللغات المختلفة، ولا سيما أننا نناقش موضوعاً ذا أبعاد وطنية مهمة، يتمثل بصورة الإمارات في الثقافات والآداب والتراث الفكري العالمي، ولذلك فقد تضمن برنامج المؤتمر البحوث التي تناولت «صورة الإمارات في عيون الرحالة الأوروبيين»، و«السرديات التاريخية والسياسية»، و"الإنجازات الحضارية الإماراتية المعاصرة كما وردت في الكتابات الأوروآسيوية".

وأكد الحميري أن البحوث المقرر إدراجها في برنامج المؤتمر تستطلع دور الترجمة في تعزيز صورة الإمارات وإرثها الحضاري في القرن الحادي والعشرين.

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