دعاء يقوله الصائم إذا أفطر عند قوم: " أفطر عندكم الصائمون ، وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة ".

دعاء نية صيام رمضان 2021

اللهم ارحم من هبّت نسائم ذِكرهُم على قلوبنا بعد ان توارت أجسادهم عن اعيننا.

اللهم قد هل أول يوم من شهر رمضان وقد نوينا صيامه فأعنا عليه وتقبله منا وتسلمه منا وسلمه لنا في يسر منك وعافية إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا لاغتنام الخير في هذه الأيام المباركة وضاعف لنا في الدرجات.

دعاء دخول شهر رمضان الكريم

دعاء دخول رمضان اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الاسقام اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا .