دعاء صيام رمضان الكريم، حيث بدأ جميع المسلمين حول العالم كله بصيام شهر رمضان المبارك الذي يعتبر من أحب الأيام إلى الله عز وجل، وجميع المسلمين ينتظرون قدوم هذا الشهر المبارك للتقرب لله سبحانه وتعالى حتى يغفر لنا ذنوبنا، وبالتالي يهتم الجميع بمعرفة دعاء نية صيام رمضان 2021 الذي يجب قوله عن صيام شهر رمضان وأهمية الدعاء عن وجود النية الصيام.

وقد فرض الله علينا الصيام لكي يتمكن كل مسلم من الإحساس بالإنسان الفقير، الذي لا يستطيع تناول الطعام ولا يجده وبالتالي يظل لفترات طويلة لا يجد الطعام لتناوله.

دعاء صيام رمضان الكريم:اللهم اجعل قدوم شهر رمضان قدوم خير على الإسلام والمسلمين وفي جميع بلاد المسلمين وبلغنا جميعًا على خير الأحوال وأفضلها اللهم سلم لنا شهر رمضان وسلمنا له وتسلم منا يا أرحم الرحمين صيامنا وصلاتنا وأعمالنا، وتقبل منا دعوتنا وأغفر لنا ذنوبنا يا رب يا كريم. اللهم بلغنا سماع التراويح ودعوات المصلين ودموع الخاشعين وختم القرآن اللهم بلغنا رمضان واجعل قدومه علينا قدوم خير وبركة وتفريج للهموم اشتقنا يا رمضان اللهّم ارزقنا صيام رمضان إيمانا واحتسابا يا كريم يا الله اللهم أعنا على طاعتك على الوجه الذي ترضاه منا يا كريم.

دعاء صيام رمضان الكريم: "اللهم إني نويت أن أصوم رمضان كاملا لوجهك الكريم إيمانا واحتسابًا، اللهم تقبله مني واجعل ذنبي مغفورًا وصومي مقبولا".. دعاء نية صيام شهر رمضان، النية لها أهمية كبيرة في الإسلام، فهى التى تحدد هدف الإنسان ووجهته وقصده فى كثير من الأمور؛ لذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ لِمَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» متفق عليه.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» رواه الأربعة واللفظ لأبي داود والترمذي، والإجماع هنا هو الإحكام والعزيمة.

أجمل دعاء في رمضان: اللهم ارحمنا رحمة واسعة وتغمدنا برحمتك فأنت ارحم الراحمين يا منان يا حنان، يا ذا الجلال والاكرام، أنعم علينا بالجنان. اللهم اغسلنا فيه من الذنوب وطهرنا فيه من العيوب يا رحمن يا رحيم، اللهم امنح قلوبنا التقوى، اللهم نسألك مرضاتك، اللهم وفقنا لطاعتك، وجنبنا معصيتك وتوفنا وانت راض عنا اللهم أمين.

أجمل الأدعية في رمضان: اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه، واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين. اللهم قوني فيه على إقامة امرك، واذقني فيه حلاوة ذكرك، واوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا ابصر الناظرين.

مجموعة من الأدعية القرآنية التي يُمكن الدعاء بها خلال شهر رمضان:

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

اللهم يا غنى يا حميد.. اغننا بحلالك عن حرامك.. وبطاعتك عن معصيتك.. وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك.

اللهم من عمل على عزة الإسلام والمسلمين فأعزه.. ومن عمل على ذلة الإسلام والمسلمين فأذله.

اللهم أذله في الدنيا والآخرة بقوتك وجبروتك يا جبار.

أدعية خاصة برمضان: اللهمَّ إنِّي أسألُك من الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، وأعوذُ بك من الشرِّ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، اللهمَّ إنِّي أسألُك من خيرِ ما سألَك به عبدُك ونبيُّك، وأعوذُ بك من شرِّ ما عاذ به عبدُك ونبيُّك، اللهمَّ إنِّي أسألُك الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرًا.

أهمية الدعاء في رمضان: يعتبر أول فضل للدعاء في رمضان أنه طاعة لله وامتثال لأوامره، ونستدل على ذلك من قوله تعالي: ... فقد وعدنا الله فيه بالإجابة. ويؤكد لنا ذلك ما جاء في حديث سيدنا محمدصلى الله عليه وسلم قال: ( ثلاثة لا تُرد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم)، رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني.

فضل شهر رمضان المبارك 2021

مجموعة أدعية يرددها الصائم قبل الأفطار