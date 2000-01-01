أصالة تصدم جمهورها بأحدث إطلالاتها فما علاقة بسمة بوسيل بالأمر؟

أثارت المطربة أصالة نصري التكهنات بإجرائها عمليات تجميل جديدة بعد تداول صور لها كشفت فيها عن تغير كبير في ملامحها، حيث غرد الكثيرين من رواد السوشيال ميديا انها اصبحت تشبه الفنانة التونسية بسمة بوسيل.

وعلقت النجمة أصالة على الصور:(أول حفلة بعد الصيف في دبي الرائعة المفرحة، حاولت أن اشبه مشاعري الطائرة من الفرح باني سوف أرجع عن الغنى، اشتقت لصوتي واشتقت ليكم، شكراً لكل حبايبي اللي دايماً بيكملو صورة وأنا جزء منها، ولأول مرة إلبس من العالمي العزيز والراقي زهير مراد، كلي شغف لهذا).

وتألقت أصالة في تلك الصور حيث إرتدت فستان لامع باللون الرمادي وظهرت بكامل أناقتها وجاذبيتها، وكشفت أن هذه الإطلالة مخصصة لحفلة دبي التي أحيتها مؤخرا.