«آبل» تطلق نظارة للواقع المعزّز 2021

فيما ركزت معظم شركات الهواتف الذكية العالمية خلال الفترة الماضية، على إنتاج هواتف قابلة للطي، كسبيل للابتكار وتعزيز المبيعات، اتخذت «آبل»، كعادتها، سبيلاً مختلفاً للابتكار والتميز، ودعم مبيعات هواتفها، تمثل في تطوير نظارتها للواقع المعزّز Apple Glass، والتي من المتوقع إطلاقها خلال الربع الأول 2021، على الرغم من ظروف العمل الاستثنائية بسبب أزمة «كوفيد 19».

وكشفت تسريبات حديثة، أن السعر المتوقع للنظارة الجديدة، سيبلغ 499 دولاراً، حيث تعمل الشركة حالياً على تطوير ميزة في النظارة، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى انتشار هذه النظارات، وهي أنها ستكون قادرة على تصحيح الرؤية، وضبط انكسار العدسات تلقائياً، لمساعدة المستخدمين من ذوي قصر أو بعد النظر على الرؤية.

وتتم معالجة المعلومات التي تظهر في النظارة، من خلال هاتف آيفون، وستمكن المستخدم من الاستفادة بشكل أوسع من تطبيقات الواقع المعزز في متجر آبل، مثل الملاحة، وعرض الخرائط والاتجاهات، أو الألعاب وتطبيقات التواصل.