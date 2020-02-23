«أرامكو السعودية» تبدأ تطوير حقل «الجافورة» العملاق

حصلت شركة «أرامكو السعودية» على الموافقة لتطوير حقل «الجافورة» العملاق في المنطقة الشرقية، والذي يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة.

وأشارت الشركة الأكبر في مجال الطاقة والكيماويات وأكبر مورّد لأسواق النفط العالمية، في بيان لها، أمس، إلى أن تطوير الحقل سيتم وفقاً لمنظومة حَوكمة الشركة، بينما تبلغ أبعاد حقل «الجافورة» 170 كيلومتراً طولاً و100 كيلومتر عرضاً، كما يُقدّر حجم موارد الغاز في مكمن حقل «الجافورة» بنحو 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الخام الغني بسوائل الغاز الذي يمثل اللقيم للصناعات البتروكيميائية والمعدنية.

وستؤدي مراحل تطوير حقل «الجافورة»، والذي يُتوقّع أن يبدأ الإنتاج منه مطلع عام 2024، إلى تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجياً ليصل إلى نحو 2.2 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً من غاز البيع عام 2036.

ورفع ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة الشركة، عميق شكره للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لشؤون الموارد الهيدروكربونية، مشيراً إلى أن تطوير حقل «الجافورة» سيتم، بما يدعم المكانة الرائدة للمملكة في قطاع الطاقة العالمي، ويُسهم في تحقيق هدف الشركة أن تكون أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة على المستوى الدولي.

وأعرب المهندس أمين الناصر، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، عن امتنانه وشكره للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، على ثقته الكبيرة ودعمه الدائم لجهود الشركة.

كما شكر الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة على جهوده الكبيرة ومساندته المستمرة لدور الشركة الرائد في أعمال التنقيب والإنتاج. منوهاً إلى أن تطوير حقل «الجافورة» سيعزز تنوع موارد الشركة ويدعم التنوع الاقتصادي للمملكة.

ونظراً إلى خصائص الحقل فإنه سيكون قادراً على إنتاج نحو 425 مليون قدم مكعبة قياسية من غاز الإيثان يومياً، تمثّل نحو 40% من الإنتاج الحالي، كما سينتج الحقل نحو 550 ألف برميل يومياً من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيميائية.

وسيتم تطوير حقل «الجافورة» وفقاً لأعلى المعايير البيئية التي تلتزم بها «أرامكو السعودية». وتتوقع الشركة أن يكون لتطوير الحقل أثرٌ مالي إيجابي على المدى الطويل، بحيث يبدأ هذا الأثر المالي في الظهور عبر النتائج المالية للشركة على مراحل متزامنة مع الأعمال المتعلقة بتطوير الحقل.