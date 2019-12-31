«أرامكو السعودية» تقفز بأصول أكبر 100 شركة لتصل إلى 320.4 مليار ريال

بلغت أصول أكبر 100 شركة سعودية عام 2018، التي تصدر عن صحيفة "الاقتصادية" بشكل سنوي نحو 5.384 تريليون ريال، مقارنة بـ 5.063 تريليون ريال، للعام السابق له 2017، مسجلة نموا نسبته 6.3 في المائة، ما يعادل 320.36 مليار ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات المالية للشركات، كان الداعم الأساس لنمو أصول أكبر 100 شركة سعودية، هو نمو أصول شركة أرامكو السعودية، حيث أسهم النمو في أصول "أرامكو" بنحو 76 في المائة، من نمو مجموع أصول أكبر 100 شركة سعودية عام 2018، مقارنة بعام 2017.

وتصدرت شركة أرامكو السعودية الـ 100 شركة، من حيث حجم الأصول بأصول قيمتها 1.346 تريليون ريال، تشكل نحو 25 في المائة، من مجموع أصول أكبر 100 شركة سعودية عام 2018.

ونمت أصول شركة أرامكو السعودية، بنحو 22.1 في المائة، ما يعادل 243.62 مليار ريال، خلال عام 2018، إذ كانت تبلغ قيمة أصول الشركة بنهاية 2017 نحو 1.103 تريليون ريال، وارتفعت إلى 1.346 تريليون ريال نهاية 2018.

وجاء في المركز الثاني، من حيث حجم الأصول، شركة كهرباء السعودية، بأصول قيمتها 464.56 مليار ريال، بنهاية 2018 مقارنة بـ 445.76 مليار ريال، بنهاية 2017 مسجلة نموا 4.2 في المائة ما يعادل 18.8 مليار ريال.

ويبلغ رأسمال شركة كهرباء السعودية نحو 41.666 مليار ريال، تملك شركة أرامكو السعودية حصة قدرها 6.92 في المائة من رأسمال شركة كهرباء السعودية.

في المركز الثالث، جاء البنك الأهلي التجاري، بأصول قيمتها 453.39 مليار ريال، بنهاية 2018 مقارنة بـ 444.79 مليار ريال، بنهاية 2017 بنمو 1.9 في المائة، ما يعادل 8.598 مليار ريال.

وفي المركز الرابع، جاء مصرف الراجحي بأصول قيمتها 364.28 مليار ريال، بنهاية 2018 مقارنة بـ 343.12 مليار ريال، بنهاية 2017، بنمو 6.2 في المائة، ما يعادل 21.16 مليار ريال.

وخامسا، حلت شركة سابك بأصول قيمتها 319.71 مليار ريال، بنهاية 2018، مقارنة بـ321.61 مليار ريال، بنهاية 2017 بتراجع 0.6 في المائة ما يعادل 1.9 مليار ريال.

وبتوزيع أصول أكبر 100 شركة لعام 2018 على القطاعات، يتضح أن الشركات الـ 100 تتوزع على 21 قطاعا، جاء أكبرها من حيث حجم الأصول أو قيمتها قطاع "المصارف" بـ 2.267 تريليون ريال، تشكل نحو 42.1 في المائة، من مجموع قيمة أصول أكبر 100 شركة عام 2018، والبالغة نحو 5.384 تريليون ريال، ويبلغ عدد البنوك لهذا القطاع 12 بنكا.

تلاه قطاع "النفط والغاز"، بأصول قيمتها 1.353 تريليون ريال، تشكل نحو 25.1 في المائة من مجموع أصول أكبر 100 شركة عام 2018، ويبلغ عدد شركات القطاع أربع شركات منها شركة أرامكو السعودية أكبر شركة من حيث الأصول.

وبهذا تستحوذ أصول القطاعين السابقين، "البنوك" و"النفط والغاز" على 67.2 في المائة، من مجموع أصول أكبر 100 شركة عام 2018.

ثالثا، حل قطاع "البتروكيماويات"، بأصول تبلغ 561.27 مليار ريال، تشكل نحو 10.4 في المائة، من مجموع أصول أكبر 100 شركة عام 2018.

وتستحوذ القطاعات الثلاثة السابقة، "البنوك" و"النفط والغاز" و"البتروكيماويات"، نحو 77.7 في المائة، من مجموع أصول أكبر 100 شركة عام 2018.

القطاع الرابع، "الطاقة" بأصول قيمتها 500.81 مليار ريال، وعدد شركاته شركتين، منها شركة كهرباء السعودية، ثاني أعلى شركة من حيث قيمة الأصول.

الخامس، قطاع "خدمات الاتصالات" بأصول قيمتها 174.26 مليار ريال، وعدد شركات القطاع ثلاث شركات.

السادس، قطاع "التعدين والمعادن" بـ 98.14 مليار ريال، وعدد شركاته شركة واحدة وهي شركة معادن. السابع، "العقارات" وقيمة أصوله 95.25 مليار ريال، وعدد شركاته ثماني شركات.

الثامن، قطاع "متعدد الأنشطة" عدد شركاته أربع شركات، ومجموع قيمة أصولها 67.28 مليار ريال.

التاســــع، قطــاع "الأغذيـــــــــــــــة والمشروبات" عدد شركاته خمس شركات، وقيمة أصولها 62.9 مليار ريال.

العاشر، قطاع "الأسمنت" عدد شركاته 12، وقيمة أصولها 37.34 مليار ريال.

الحادي عشر، قطاع "التأمين" عدد شركاته ست شركات، وقيمة أصولها 32.801 مليار ريال.

الثاني عشر، قطاع "النقل" بأصول قيمتها 30.89 مليار ريال، وعدد شركاته أربع شركات.

الثالث عشر، قطاع "الرعاية الصحية" بأصول قيمتها 22.74 مليار ريال، وعدد شركاته سبع شركات.

الرابع عشر، قطاع "تجارة التجزئة" بأصول قيمتها 17.32 مليار ريال، وعدد شركاته خمس شركات.

الخامس عشر، قطاع "الصناعات التحويلية" بأصول قيمتها 17.01 مليار ريال، وعدد شركات القطاع ست شركات.

السادس عشر، قطاع "إدارة العقارات" قيمة أصوله 13.37 مليار ريال، وعدد شركاته شركة واحدة.

السابع عشر، قطاع "الفنادق والسياحة" عدد شركاته شركتان، وقيمة أصولهما 10.92 مليار ريال.

الثامن عشر، قطاع "المقاولات" عدد شركاته ثلاث شركات، وقيمة أصولها 8.19 مليار ريال.

التاسع عشر، قطاع "وسائل الإعلام" قيمة أصوله 6.27 مليار ريال، وعدد شركاته شركة واحدة، وهي المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.

وفي المركز العشرين، قطاع "الزراعة" بأصول قيمتها 4.15 مليار ريال، وعدد شركاته شركة واحدة.

والقطاع الأخير في الترتيب الواحد والعشرين، قطاع "الاتصالات" قيمة أصوله 2.46 مليار ريال، وعدد شركاته شركة واحدة.



