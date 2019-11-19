أرامكو السعودية … ما بين التطور والمغامرة!

نشأة أرامكو السعودية

تعد أرامكو شركة وطنية سعودية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة في التنقيب والإنتاج والتكرير والتوزيع والشحن والتسويق وتسمى الشركة العربية الأمريكية للزيت. تأسست الشركة عام 1933 وتم تأميمها عام 1988 وتأخذ من الظهران مقراً لها ، ويتولى أمين الناصر رئاسة الشركة وكبير الإداريين التنفيذيين، ووصل عدد موظفين الشركة 50,000 موظف عام 2009 وأكثر من 100,000 متقاعد وتتكون القوى العاملة للشركة من الجيوفيزيائيين و الجيولوجيين والمهندسين.

تضم الشركة 4 مصافي محلية: مصفاة جدة، مصفاة رأس تنورة، مصفاة الرياض،و مصفاة ينبع.

كذلك تقوم الشركة بمجموعة من مشاريع التكرير المحلية والدولية، ومن مشاريع التكرير المحلية: مصفاة جازان - أرامكو السعودية بجازان، مصفاة سامرف - أرامكو السعودية موبيل السعودية المحدودة بينبع، مصفاة ساسرف - شل أرامكو السعودية بالجبيل، بترو رابغ برابغ.

ومن المشاريع الدولية : شركة فوجيان للتكرير والبتروكيماويات (FRPC)، الصين ، سينوبك SenMei (فوجيان) بتروليوم المحدودة (SSPC)، الصين، موتيفا الشركات ذ م م، الولايات المتحدة الأمريكية.

وتضم أرامكو السعودية ثاني أكبر أسطول ناقلات في العالم لشحن النفط الخام والنفط المكرر والغاز إلى مختلف البلدان العالم.



وتعتبر الشركة من أكثر الشركات اهتماماً بالأبحاث والتطوير، حيث أنشأت مركز بحوث وتنمية (R & DC)، ويركز على أبحاث المنتج النهائي (البنزين، زيت السيارات..أخر، ويتضمن الأبحاث الحيوية)، وعام 2010 تم منح الشركة 100 براءة اختراع، وأنشأت أيضًا مركز إعداد جامعي حيث يهدف المركز إلى إلى تدريب وإعداد حديثي التخرج من الثانوية (طلاب وطالبات) وذلك بعد قبولهم من قبل الشركة ضمن برنامج الابتعاث الخارجي لغير الموظفين.

واستحوذت الشركة على أعلى قيمة سوقية في العالم عام 2006 حيث بلغت 781 مليار دولار. وعام 2010 وصلت لـ 7 تريليون دولار.

في حين بلغت عام 2015 حوالي 10 تريليون دولار. وجاءت المفاجأة عام 2018 حيث وصلت القيمة السوقية إلى 111 مليار دولار أي ما يعادل أرباح شركة أبل وغوغل وإكسون موبيل مجتمعة بحسب وكالة بلومبيرج.

وفي النصف الأول من العام الجاري أعلنت الشركة عن تحقيق أرقام لأول مرة في تاريخها مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ صافي الدخل 46.9 مليار دولار، مقابل 53.0 مليار دولار، في حين بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 92.5 مليار دولار، مقابل 101.3 مليار دولار.

وخلال العام الجاري اختارت أرامكو 9 بنوك بنوك لإدارة طرحها العام الأولي والذي يبدأ بإدراج محلي بنسبة واحد في المئة خلال عام، وهي بنك جولدمان ساكس الأمريكي وبنك جيه بي مورغان ومورجان ستانلي والبنك الأهلي التجاري السعودي، وبنك أوف أمريكا ميريل لينش وكريدي سويس وسيتي وإتش.إس.بي.سي ومجموعة سامبا المالية السعودية.



المجالات التي تتصدرها الشركة على مستوى العالم:

1.تعتبر الشركة من أكبر الشركات في تحقيق الأرباح عالمياً

2. الشركة ربع إجمالي احتياطيات العالم من النفط

3.تأتي الشركة في المرتبة الرابعة عالمياً في احتياطيات الغاز

4.تحتل الشركة المرتبة الثامنة في العالم من حيث طاقة التكرير

5.الشركة تكتشف أكبر حقل نفط في العالم وهو حقل الغوار في المنطقة الشرقية

6.اكتشفت الشركة أكبر حقل نفط في المناطق المغمورة في العالم، وهو حقل السفانية في الخليج العربي



الأضرار التي لحقت بالشركة:

1.تعرضت الشركة لهجوم على حواسيبها عام 2012، بهدف وقف تدفق النفط والغاز إلى الأسواق العالمية ، وألحق هجوم القراصنة الضرر بحوالي 30 ألف حاسوب في الشركة، وكان الفيروس الذي ضرب الأجهزة يدعى "شمعون" واعترفت مجموعة تدعى " سيف العدالة القاطع" عن مسؤوليتها للهجوم الذي مسح بعض الملفات الرئيسية لكنه لم يلحق الضرر بأنظمة الإنتاج الرئيسية.



2. جاء الضرر الآخر للشركة في 4 سبتمبر بعد أن أدى هجوم باستخدام طائرات الدرون بإحداث حرائق بمعملين لإمدادات النفط للأسواق العالمية تابعين للشركة في محافظة بقيق وهجرة خريص شرق المملكة العربية السعودية، ولم ينجم عنه أي إصابات بين العاملين أو تأثير على إمدادات الكهرباء والمياه من الوقود وإمدادات السوق المحلية من المحروقات، إلا أن ارتفعت أسعار النفط 20% مسجلة أعلى ارتفاع منذ عام 1991, وبعد الهجوم تفوقت الشركة واستطاعت بعد أربعة أيام فقط تغطية أكثر من نصف الانتاج واستعادة قدرتها الانتاجية التي تعادل 11 مليون برميل يومياً بحلول شهر أكتوبر من نفس العام .

اكتتاب أرامكو السعودية

جاءت فكرة الاكتتاب لأرامكو السعودية عام 2016 بعدما قام رئيس المجلس الأعلى لشركة أرامكو الأمير محمد بن سلمان بطرح فكرة الاكتتاب الجزئي للشركة ، التي تأتي ضمن خطة ولي العهد التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن الاعتماد الكلي على إيرادات النفط.

وفي 2018 كان من المفترض أن تعرض الشركة 5% من أسهمها أي ما يعادل تريليوني دولار للبيع على العامة في البورصة، ومن هنا تتحول إلى شركة عامة، ويهدف هذا الطرح إلى رفع رأسمال الشركة، جذب المزيد من الاستثمارات لها، إيجاد الشفافية ومكافحة الفساد، لكن خطة أرامكو بالاستحواذ على 70% من الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة ارجأت خطة الطرح إلى العام 2019.

مراحل الاكتتاب عام 2019

1. بدأت الشركة المرحلة الأولى للاستعداد للاكتتاب في أبريل من العام الحالي 2019 عندما باعت الشركة سندات دولية لأول مرة في تاريخها.

2. تكليف الشركة بمراجعة مستقلة لاحتياطيات المملكة من النفط

3.نشر أرباح الشركة خلال النصف الأول من عام 2019

4. قرار تعيين ياسر عثمان الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيساً لمجلس الإدارة في أغسطس من عام 2019 ، حيث رأى خالد الفالح وزير الطاقة السعودي السابق ، ورئيس مجلس أرامكو السابق أيضًا بأنها خطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام

5. قامت الشركة بالاستعانة بـ 9 بنوك استثمار عالمية بينهما اثنان محليان لإدارة الاكتتاب

6. في نوفمبر من العام الحالي أعلن رئيس مجلس إدارة أرامكو موافقة هيئة السوق المالية السعودية على الاكتتاب على أن تُرصد تقارير المحللين لتحديد النسبة والنطاق السعري لأسهم الشركة خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان، ثم يتم طرح السهم في السوق المالية السعودية

7. تعتبر الموافقة سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة تتضمن هذه الفترة الطرح وإدراج أسهم الشركة

8. يسمح الطرح للمواطنين السعوديين المكتتبين في الإدراج الحصول على أسهم مجانية ضمن ضوابط محددة.

9.ثم بعد ذلك يتم الإعلان عن نشرة الإصدار لطرح أسهم الشركة للتداول بعد أيام من موافقة هيئة السوق المالية السعودية على الاكتتاب.

10.حددت فترة الاكتتاب للأفراد والشركات بدءاً من 17 نوفمبر حيث تنتهي الفترة المخصصة للأفراد في 28 نوفمبر وللشركات في 4 ديسمبر.

11. تم تحديد النطاق السعري للسهم الواحد بين بين 30 ريالا سعوديا إلى 32 ريالا سعوديا.

خطوات التسجيل في اكتتاب أرامكو السعودية

1.التأكد من وجود حساب جاري وفعال في البنوك المشاركة في الاكتتاب وذلك عبر موقع ipo.saudiaramco.com الذي يوفر كل معلومات الاكتتاب.

2.الاطلاع على نشرة الإصدار عبر نفس الموقع.

3.تعبئة نموذج طلب الاكتتاب إما عن طريق أحد البنوك المشاركة أو عن طريق القنوات المعتمدة التي تشمل الإنترنت، الهاتف المصرفي، وأجهزة الصراف

4.تحديد عدد الأسهم التي ترغب المشاركة بها وذلك بناءاً على الحد الأعلى للنطاق

بدء اكتتاب أرامكو السعودية

أصدرت الشركة النطاق السعري لطرحها، والذي قد يشير إلى أن الشركة قد تكون الأعلى قيمة في العالم، ، مع أكبر طرح عام أولي على الإطلاق، حيث بلغ النطاق السعري للسهم الواحد بين 8 دولارات و8.53 دولاراً،هذا يعني أنها أعلى من تقديرات وول ستريت ، وأقل من توقعات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، حيث كان يطمح ولي العهد أن تبلغ قيمة الطرح الأول 2 تريليون دولار، إلا أن المؤشرات تتجه نحو 1.6 و1.71 تريليون دولار ، وفي حال تقرر سعر السهم النهائي عند النطاق السعري أي 8.53 دولار ،سيبقى الاكتتاب أكبر طرح عام أولي في العالم عند 25.4 مليار دولار متجاوزاً عملاق التجارة الإلكتروني الصيني علي بابا.

وتعادل "قيمة أرامكو" 3 أضعاف القيمة السوقية للأسهم السعودية مجتمعة ، وأكبر من 10 شركات نفط في العالم مجتمعة والشركات العشر هم : اكسون موبيل الأمريكية، شل البريطانية الهولندية، شيفرون الأمريكية، بتروتشاينا الصينية، توتال الفرنسية بي بي البريطانية، الاعتماد للصناعات الهندية، بتروبراس البرازيلية، غازبروم الروسية، وسينوبيك الصينية.

وقامت الشركة بحصر عملية الطرح في المستثمرين في السعودية ودول الخليج، وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية.

وعملت الشركة أيضًا على إجراء بعض التعديلات على نشرة الإصدار الأولية، حيث تم حذف وكيل التسوية الدولي والمستشارين القانونيين الدوليين في فقرة الإشعار المهم ووصف مستشاري الشركة وقسم المصطلحات.

وبعد الطرح تتنافس إم.إس.سي.آي" و"ستاندرد آند بورز" و"فوتسي راسل" إلى ضم "أرامكو" إلى مؤشراتها إلى بنهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

يعتبر اكتتاب أرامكو السعودية خطوة مهمة للمملكة نحو التحرر من الاعتماد على إيرادات النفط والتوجه نحو التنوع الاقتصادي ، حيث يرى محللون أن الطرح سيكون له تأثير قوي على اقتصاديات أسواق المال نظراً لضخامة الشركة ودورها في منظومة الطاقة العالمية، ولكن يرى آخرون أنها قد تعتبر مجازفة.



