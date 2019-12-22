«أوابك» تبحث اليوم الميزانية التقديرية لـ2020

يترأس وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي الدكتور خالد الفاضل، وفد بلاده المشارك في الاجتماع 103 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، الذي تستضيفه الكويت اليوم (الأحد)، لمناقشة ميزانية تقديرية لعام 2020.

وقالت وزارة النفط الكويتية في بيان صحافي أمس (السبت)، إن الوفد الكويتي يضم، إضافة إلى الوزير الفاضل، وكيل وزارة النفط وممثل الكويت في المكتب التنفيذي لـ«أوابك» الشيخ الدكتور نمر الصباح ومسؤولين من الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع 103 لمجلس وزراء «أوابك» سيعقد برئاسة وزير النفط البحريني الشيخ محمد الخليفة (دولة الرئاسة).

وذكرت أن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع تتضمن تقرير نتائج أعمال لجنة جائزة «أوابك» للبحث العلمي لعام 2018، ومشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية لعام 2020) وتعيين مدقق حسابات المنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية لعام 2020).

وأفادت بأن الاجتماع سيستعرض تفعيل وتطوير نشاط وأعمال المنظمة وتقرير الأمين العام حول أنشطة الأمانة العامة والدراسات التي أنجزتها، بالإضافة إلى الاجتماع المشترك للأمانة العامة ومسؤولي الشركات المنبثقة عن المنظمة وغيرها من الموضوعات.

وبيّنت أن الاجتماع سيناقش أيضاً التوصيات المرفوعة له من المكتب التنفيذي للمنظمة ويتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

يذكر أن «أوابك» أسست في عام 1968، وتمارس نشاطاتها واختصاصاتها من خلال 4 أجهزة؛ هي مجلس الوزراء والمكتب التنفيذي والأمانة العامة والهيئة القضائية، ويعدّ مجلس الوزراء هو السلطة العليا التي تحدد سياسات المنظمة بتوجيه نشاطاتها ووضع القواعد التي تسير عليها.

وتضم «أوابك» في عضويتها السعودية والكويت والإمارات والبحرين ومصر وليبيا والجزائر وسوريا والعراق وقطر.