«أوبر» تُلزم سائقيها بالتقاط «سيلفي»... للتأكد من ارتدائهم الكمامات!

أعلنت شركة أوبر لخدمات توصيل الركاب أمس (الأربعاء) أنها ستُلزم سائقيها في جميع أنحاء العالم بالتقاط صورة ذاتية لأنفسهم «سيلفي» في بداية كل رحلة، للتأكد من أنهم يرتدون أقنعة الوجه الواقية (الكمامات)، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

واعتبارا من 18 مايو (أيار)، لن يكون باستطاعة السائقين بدء رحلاتهم في كل من الولايات المتحدة وكندا والهند ومعظم الدول الأوروبية وفي أميركا اللاتينية، ما لم يرتدوا الكمامات.

وقالت «أوبر» إنها ستحتفظ بهذه السياسة حتى نهاية يونيو (حزيران)، وستعيد تقييم الوضع بعدها بناء على «احتياجات الصحة العامة المحلية».

كما سينطبق الوضع على الركاب الذين سيتعين عليهم ارتداء كمامة مع تعقيم أيديهم قبل كل رحلة.

كما سيتعين على الركاب الموافقة على فتح النوافذ من أجل التهوية والجلوس في المقعد الخلفي.

وقالت الشركة إنها تقوم بتخصيص 50 مليون دولار لتوفير إمدادات السلامة للسائقين حول العالم.