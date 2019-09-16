«إعمار» تمنع تأجير العقارات كبيوت عطلات في «داون تاون»

أخطرت شركة «إعمار»، مالكي الوحدات بحظر عمليات تأجير العقارات كبيوت عطلات في منطقة وسط مدينة دبي «داون تاون»، اعتباراً من 19 سبتمبر الجاري.

وأكدت الشركة، أنها اتخذت هذا القرار بناء على مطالب عدد من قاطني مجمعها السكني الفاخر، حيث تبين استخدام العديد من الوحدات في أنشطة غير سكنية وغير متعلقة بالأسرة.

وأشارت «إعمار» إلى حرصها على بذل الجهود المستمرة لتعزيز رفاهية السكان في المجمع السكني، وأن القرار يعكس تطلعاتهم للحفاظ على حسن الجوار في مجتمعاتها.

وأكدت مصادر لـ«الاتحاد»، أن شركة «إعمار» رصدت عدداً من الآثار السلبية على الممتلكات ووسائل التسلية ومرافق الترفيه في منطقة وسط مدينة دبي، نتيجة انتشار عمليات تأجير الوحدات العقارية لمدد قصيرة كبيوت عطلات في المجمع الأكثر نشاطاً وحيوية.

وأضافت أن الغرض الأساسي لتطوير المجمع منذ البداية هو بناء مجمع سكني لتوفير مستويات فائقة من الرفاهية للعائلات التي تبحث عن الإقامة في مجمعات آمنة ومتطورة، وهي سمات طالما تميزت بها مجمعات «إعمار».

ولفتت إلى أن «إعمار»، باعتبارها المطور الرئيس، وجدت نفسها مضطرة لاتخاذ خطوات عاجلة لمنع عمليات التأجير العشوائي للوحدات كبيوت عطلات لفترات قصيرة، حفاظاً على مكتسبات منطقة وسط مدينة دبي «داون تاون»، وسمعتها العالمية المرموقة.

وأوضحت المصادر، أن قرار حظر عمليات تأجير بيوت العطلات في منطقة وسط مدينة دبي يسري على جميع العقارات بالمنطقة، سواء التي تم إنشاؤها من قبل المطور الرئيس أو من قبل المطورين الثانويين.

وأفادت بأن مالكي الوحدات العقارية بوسط مدينة دبي يمكنهم بطبيعة الحال الحصول على عوائد استثمارية على عقاراتهم، من خلال تأجير وحداتهم بموجب عقود سنوية مسجلة بنظام «إيجاري»، وفق القوانين واللوائح المنظمة لقطاع الإيجارات في دبي.

وبالنسبة لعقود بيوت العطلات القائمة والتي تمتد إلى ما بعد المهلة المنتهية في 19 سبتمبر الجاري، والتي ربما يترتب على إنهائها من طرف واحد غرامات مالية يتحملها المؤجر، لفتت المصادر أنه يمكن لهذه الحالات التقدم بطلبات لإدارة مجمع «وسط مدينة دبي» للنظر فيها.

وفي الوقت الذي أطلقت «إعمار» خدمة «Ease»، المتخصصة في بيوت العطلات، إلا أن «شركة Ease من إعمار» أكدت لعدد من مراجعيها، أمس، أنها على اطلاع بقرار حظر تأجير بيوت العطلات في منطقة وسط مدينة دبي، وأنه لا يوجد قرار يسمح لها بممارسة هذه العمليات بالمنطقة المشار إليها حتى الآن.