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أرباح إعمار العقارية الإماراتية تتراجع بنسبة 4% بالربع الثاني 2019

منشور 04 آب / أغسطس 2019 - 11:41
شركة إعمار العقارية
شركة إعمار العقارية
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تراجعت الأرباح الصافية لشركة إعمار العقارية الإماراتية المدرجة بسوق دبي المالي بنسبة 4% إلى 3.1 مليارات درهم في فترة الربع الثاني من العام الحالي

تراجعت الأرباح الصافية لشركة إعمار العقارية الإماراتية المدرجة بسوق دبي المالي بنسبة 4% إلى 3.1 مليارات درهم في فترة الربع الثاني من العام الحالي مقارنةً مع أرباح بنحو 3.2 مليارات درهم في الفترة المماثلة من عام 2018، ويعزى هذا التراجع بحسب بيان الدخل الموجز للشركة إلى انخفاض إيرادات الشركة بنسبة 4% إلى 11.6 مليار درهم بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات البيعية والإدارية للشركة بنسبة 12% إلى نحو 2.2 مليار درهم في الفترة ذاتها 

وأوضحت شركة إعمار العقارية في بيانها الصحفي أن مبيعاتها في النصف الأول من هذا العام قد ارتفعت بنسبة 52% الى 9.4 مليارات درهم بالإضافة إلى امتلاكها مشاريع معدة للبيع بأكثر من 49 مليار درهم بنهاية يونيو 2019، والتي سيتم تسجيلها كإيرادات في السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.

المزيد: 
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Via SyndiGate.info


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