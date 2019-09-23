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«توماس كوك» البريطانية تعلن إفلاسها وتتقدم بطلب للتصفية الإجبارية

منشور 23 أيلول / سبتمبر 2019 - 06:34
شركة "توماس كوك" البريطانية
شركة "توماس كوك" البريطانية
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أعلنت شركة "توماس كوك" البريطانية للسياحة في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الاثنين)، أنها تقدمت بطلب للتصفية الإجبارية إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة.

أعلنت شركة "توماس كوك" البريطانية للسياحة في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الاثنين)، أنها تقدمت بطلب للتصفية الإجبارية إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء بلومبرغ الأميركية، لم تسفر المحادثات عن اتفاق بين المساهمين في الشركة ومقدمي الأموال الجدد المحتملين.

وذكرت سلطات الطيران المدني في بريطانيا عبر موقعها على الإنترنت، أن توماس كوك التي أعلنت إفلاسها "توقفت عن العمل".
وقالت "توماس كوك" في بيان على موقعها الإلكتروني: "تم إلغاء جميع الرحلات والعطلات المستقبلية".

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Via SyndiGate.info


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