«صندوق الاستثمارات السعودي» يستحوذ على حصة في شركة تبريد السعودية

أعلن صندوق الاستثمارات السعودي السيادي، الأحد الماضي استكمال صفقة الاستحواذ على حصة تبلغ 30% من أسهم شركة تبريد المناطق السعودية "تبريد السعودية".

وتعمل شركة تبريد السعودية خلال الفترة الحالية على تنفيذ وإدارة مشاريع محطات التبريد المركزي بقدرة إجمالية تصل حتى 779,000 طن، هذا بجانب تعاونها مع كبرى الشركات في السعودية وعلى رأسها شركة "أرامكو".

وفي غضون ذلك، صرّح يزيد الحميد، نائب محافظ صندوق الاستثمارات السعودي ورئيس استثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بأنّ هذا الاستثمار سيدعم أهداف التوزيع الاقتصادي لدى الصندوق، خاصةً في ظل النمو الاقتصادي المتوقع داخل سوق تبريد المناطق في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المُقبلة.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة "تبريد السعودية"، محمد أبونيان على أنّ هذه الصفقة ستعز من قوة الشركة مشيراً إلى أنّ كون الشركة ضمن محفظة صندوق الاستثمارات السعودي سيسهم بكل تأكيد في أدائها المالي.

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الجدير بالذكر أنه تم الإعلان بالفعل عن عملية الاستحواذ من خلال اكتتاب خاص من جانب الشركة الوطنية للتبريد المركزي الإماراتية، وبالرغم من ذلك، أفادت وكالة "بلومبرج" الإخبارية عبر تقرير لها في ديسمبر الماضي، بأنّ قيمة الحصة قُدرت بنحو 250 مليون دولار.