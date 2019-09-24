«طيران الإمارات» توفر وظائف للمواطنين

أعلنت طيران الإمارات عن توفر وظائف لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في الخطوط الأمامية لخدمة العملاء، بالإضافة إلى الوظائف الإدارية واللوجستية.

ودعت الراغبين من أبناء الوطن إلى التقدم بطلباتهم للالتحاق بهذه الوظائف في مختلف المجالات حسب مؤهلاتهم العلمية وميولهم المهنية.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: «لدينا مختلف البرامج التعليمية والتدريبية والمهنية لتأهيلهم للعمل في مختلف الأقسام».

وأضاف: «خططنا المستقبلية مبنية على الاعتماد على الكادر الوطني لتلبية متطلباتنا من الطيارين والمهندسين والفنيين من خريجي أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين أو القسم الهندسي، حيث تزيد حاجتنا على 500 وظيفة سنوياً في هذه المجالات».

واستطرد بقوله: «بالإضافة إلى الوظائف الإدارية والفنية، يعمل لدينا على سبيل المثال ما يزيد على 22 ألفاً من أطقم الضيافة الجوية ينتمون إلى 140 جنسية، ونحتاج 1500-2000 مضيف سنوياً».

ودعا عادل الرضا أبناء الوطن إلى اغتنام جميع الفرص التي توفرها طيران الإمارات، واقتحام مجال الضيافة الجوية، الذي يتيح لهم اكتساب خبرات شاملة، والتعرف على ثقافات العالم من خلال زملائهم والمسافرين على الرحلات والمدن التي يزورونها في القارات الست.

وتوفر طيران الإمارات للمواطنين كذلك وظائف للعمل في مجال خدمات المسافرين في مطار دبي الدولي، حيث تتاح لهم فرص التعرف والإشراف على مختلف إجراءات السفر والتواصل مع مختلف الجنسيات.

ويخضع المنتسبون لمختلف الوظائف لدورات تدريبية لتعريفهم بمهامهم وتأهيلهم للعمل. ويتضمن تدريب منتسبي الضيافة الجوية دورة مدتها 8 أسابيع.