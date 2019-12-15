  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. «لينكد إن»: القطاعين التقني والرقمي الأسرع نمواً في الإمارات

«لينكد إن»: القطاعين التقني والرقمي الأسرع نمواً في الإمارات

منشور 15 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 08:09
صعود ملحوظ وسريع للمهن المرتبطة بالقطاعين التكنولوجي والرقمي في الدولة
جاءت المهن المرتبطة بعلم البيانات وهندسة الويب الشاملة والتسويق الرقمي والأمن الإلكتروني وتطوير البرامج ضمن الوظائف العشر الأولى الصاعدة في الإمارات
أبرز العناوين
حلّت الوظائف المرتبطة بالقطاعين التكنولوجي والتقني في المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة ضمن الوظائف الأكثر طلباً في الإمارات

نشرت شبكة «لينكدإن»، ضمن تقريرها السنوي للوظائف الناشئة ولأول مرة فصلاً خاصاً يركز على الإمارات كشف عن صعود ملحوظ وسريع للمهن المرتبطة بالقطاعين التكنولوجي والرقمي في الدولة.

وبحسب التقرير، جاءت المهن المرتبطة بعلم البيانات وهندسة الويب الشاملة والتسويق الرقمي والأمن الإلكتروني وتطوير البرامج ضمن الوظائف العشر الأولى الصاعدة في الإمارات، بينما حلّت الوظائف المرتبطة بالقطاعين التكنولوجي والتقني في المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة ضمن الوظائف الأكثر طلباً في الإمارات.

واستناداً إلى بيانات تم جمعها بين عامي 2015 و2019، يقدم تقرير الوظائف الناشئة نظرة تحليلية مع رؤى مهمة حول توجهات أسواق العمل العالمية والمهن الأسرع نمواً اليوم في عالم الأعمال. ولأول مرة منذ إصدار نسخته الافتتاحية عام 2016، يقدم التقرير هذه السنة فصلاً خاصاً يركز بشكل أساسي على دولة الإمارات.

ويعتمد التقرير الذي أصدرته (لينكدإن) على تحليل الملفات العامة لمختلف المستخدمين الذين شغلوا منصباً واحداً على الأقل بدوام كامل داخل دولة الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية. وبتحديد مجموعة المواهب المتاحة، استطاعت لينكدإن أن تحدد الوظائف التي تحظى بأكبر حصة من النمو.

ما هي أكثر الوظائف شعبية على لينكدإن في الإمارات؟!
لينكدإن: تجارة التجزئة والضيافة من بين القطاعات الأسرع نمواً في الإمارات العربية المتحدة

Via SyndiGate.info


Copyright © 2019. Dubai Media Incorporated. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...