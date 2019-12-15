«لينكد إن»: القطاعين التقني والرقمي الأسرع نمواً في الإمارات

وبحسب التقرير، جاءت المهن المرتبطة بعلم البيانات وهندسة الويب الشاملة والتسويق الرقمي والأمن الإلكتروني وتطوير البرامج ضمن الوظائف العشر الأولى الصاعدة في الإمارات، بينما حلّت الوظائف المرتبطة بالقطاعين التكنولوجي والتقني في المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة ضمن الوظائف الأكثر طلباً في الإمارات.

واستناداً إلى بيانات تم جمعها بين عامي 2015 و2019، يقدم تقرير الوظائف الناشئة نظرة تحليلية مع رؤى مهمة حول توجهات أسواق العمل العالمية والمهن الأسرع نمواً اليوم في عالم الأعمال. ولأول مرة منذ إصدار نسخته الافتتاحية عام 2016، يقدم التقرير هذه السنة فصلاً خاصاً يركز بشكل أساسي على دولة الإمارات.

ويعتمد التقرير الذي أصدرته (لينكدإن) على تحليل الملفات العامة لمختلف المستخدمين الذين شغلوا منصباً واحداً على الأقل بدوام كامل داخل دولة الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية. وبتحديد مجموعة المواهب المتاحة، استطاعت لينكدإن أن تحدد الوظائف التي تحظى بأكبر حصة من النمو.