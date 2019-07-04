«مايكروسوفت» تفتتح رسمياً من الإمارات أول مركزين للبيانات في الشرق الأوسط

افتتحت «مايكروسوفت»، في إطار جهودها الداعمة لأجندة التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، مركزي بيانات سحابية جديدين في دولة الإمارات، حيث ستوفر المناطق السحابية الجديدة تسهيلات وخدمات من شأنها تمكين جميع العملاء والشركاء في المنطقة من اغتنام فوائد الثورة الصناعية الرابعة من أجل تحقيق أهدافهم.

وسينضم المركزان السحابيان الجديدان اللذان يقع أحدهما في أبوظبي والآخر في دبي إلى البنية التحتية السحابية العالمية لـ«مايكروسوفت»، التي تعد واحدة من أكبر البنى التحتية السحابية وأكثرها أمناً على مستوى العالم.

وبهذه الخطوة المهمة ستساعد «مايكروسوفت» المؤسسات والشركات والمطورين في الشرق الأوسط بالوصول إلى كل ما يحتاجون إليه للابتكار وتحقيق النجاح والتقدم، فضلاً عن تقديم أفضل الخدمات السحابية التي تتميز بالتكامل والتوافق والمرونة والامتثال، وبالتالي سيسهم ذلك في تعزيز أداء العملاء والشركاء في المنطقة.

وذكر المدير العام الإقليمي لدى شركة «مايكروسوفت» الخليج، أن إطلاق مراكز البيانات الجديدة يمثل نقلة نوعية وحقبة جديدة في تاريخ المنطقة، مشيراً إلى العوائد الكبيرة التي سيحققها التحول الرقمي في صالح النمو الاقتصادي، وكذلك قدرته على فتح آفاق كبيرة تخلق بدورها فرص العمل.

وستتوفر الآن كل من خدمات «مايكروسوفت أزور» و«مايكروسوفت أوفيس 365» في المناطق السحابية الجديدة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى تقديم مجموعة كبيرة أخرى من الخدمات السحابية التي تتضمن تحليلات البيانات، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، كما ستقدم «مايكروسوفت» أيضاً أوسع مجموعة من شهادات الامتثال في مجال حماية البيانات والأمن والخصوصية، بحيث توفر أكثر الإجراءات الوقائية في العالم.