«مولات» أبوظبي تتنافس في تخفيضات نهاية العام

تشهد مراكز التسوق الشهيرة في أبوظبي نشاطاً مكثفاً، بالتزامن مع حملات ترويجية وتخفيضات بنسب تتراوح بين 25 و 90%، حسب ما أكد مسؤولو التسويق والعلاقات العامة بتلك المراكز، وتأتي هذه الحملات، التي تقام من 26 ديسمبر إلى 8 فبراير، في موسم الاحتفال بنهاية العام الجاري وبدء العام الجديد، وذلك بالتعاون مع مبادرة دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي لتنشيط قطاع السياحة بالإمارة.

وقال واجب الخوري، مدير شركة «لاين للاستثمار والعقارات» التابعة لمجموعة «اللولو»: «تقوم كل المراكز التجارية بحملة تخفيضات بمناسبة الاحتفاء بنهاية العام»، مشيراً إلى أن حملة هذا العام تقام «بالتعاون مع هيئة السياحة-أبوظبي».

وتقدم هذه المراكز التجارية «خصومات بين 25 و 50%، وقد ترتفع نسبة التخفيضات عن ذلك، حسب سياسة كل محل»، بحسب واجب الخوري.

وتابع الخوري: «ننظم أيضاً حملة كبيرة تشارك فيها كل المراكز التجارية التي تديرها لاين للعقارات، حيث يمكن لكل متسوق بـ200 درهم المشاركة في سحب على جوائز تتضمن أجهزة إلكترونية، وهواتف محمولة، وساعات رولكس وجائزة كبرى هي سيارة، ويصل مجموع الجوائز كاملة نحو مليوني درهم». وأشار إلى أن الجوائز التي يتم توزيعها على المتسوقين مقدمة من هيئة السياحة-أبوظبي، التي تشرف على السحب اليومي لاختيار الفائزين، أما الفائز بالجائزة الكبرى فيكون في نهاية الحملة.

من جانبها، قالت أرب عميرة مديرة إدارة التسويق والإعلام في مركز المارينا مول: إن المركز يستضيف خلال شهري ديسمبر ويناير، فعاليات عديدة تهدف لإسعاد كل أفراد الأسرة، ولقاء الأصدقاء في أجواء ممتعة مبهجة توفر أسعد اللحظات للجميع. وأضافت: «نركز بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، على تقديم تجربة سياحية متميزة للأسر، إضافة إلى تجربة تسوق ممتعة».

وحول برنامج مركز «المارينا مول» قالت: «نقدم عروضاً ترفيهية أسبوعية ومجموعة كبيرة من الجوائز للزوار، بما في ذلك قسائم الهدايا لمحال بيع الأزياء والمطاعم، إضافة إلى تذاكر Ferris، و Crazy Cars، و Magic Planet، وWonder Maze، وعضوية «فيتنس فيرست» وغير ذلك الكثير». وأضافت: «كل ما على المتسوقين القيام به هو تسليم إيصالات وفواتير الشراء إلى مكتب خدمة العملاء لاستلام الجوائز.

وسيتم السحب على الجائزة الكبرى في 31 يناير 2020، حيث نقدم لـ 20 فائزاً قيراطين من الألماس الحر».

وحول التخفيضات، قالت أرب عميرة: «يشتهر هذا الوقت من العام بالتخفيضات الكبيرة، التي تشارك فيها كل المتاجر في المركز، ويمكن للمتسوقين الذين يتطلعون للحصول على عروض استثنائية الاستفادة من هذه الفترة في اقتناء ما يحتاجونه، إذ تعتبر الخصومات فرصة لمختلف الفئات والجنسيات والأعمار، لقضاء أوقاتهم والحصول على حاجياتهم الشرائية والترفيهية، مستفيدين من تخفيضات تصل إلى 70%».

وتابعت: «يزخر مارينا مول بباقة متنوعة من عروض التسوق على أرقى العلامات التجارية المتخصصة بالأزياء، والمجوهرات والإكسسوارات والمستلزمات المنزلية ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية والمعدات الرياضية، وتتفاوت نسبة الخصومات من متجر إلى آخر، إلا أننا نركز دائماً على تقديم تجربة مميزة لضيوف العاصمة والعائلات، من خلال فعاليات وأنشطة تناسب كل الأعمار والضيوف من كافة الخلفيات، لنحافظ على مركزنا كأحد أفضل المراكز التجارية في الإمارات».

وقال أحد المستثمرين، وفضل عدم نشر اسمه، إن الأعياد مثل «الكريسماس»، من 20 ديسمبر إلى 10يناير، وعيدي الأضحى والفطر، هي المواسم الأفضل في حركة السوق، تليها فترة الاحتفالات بالعيد الوطني، والفعاليات، مثل مسابقة الفورميلا.

وأشار إلى أن هذه الفترات ترتبط عادة بموسم إجازات المدارس والسفر، إضافة لحركة السياحة الوافدة إلى الدولة في هذا الموسم الذي يعد الأفضل من حيث درجة حرارة الجو.

وتابع أن المتسوقين يعرفون أنها فترة رائعة للإنفاق؛ لأنهم يحصلون على البضائع التي يريدونها بأرخص الأسعار المتاحة على مدار العام، وبالتالي تكون فرصة للبائع لزيادة مبيعاته وإفراغ مخازنه لسلع العام الجديد، في صفقة تحقق الربح للطرفين.

وقال عامر يوسف، موظف مبيعات في محل ملابس، إن المحل يقدم الخصومات على كل معروضاته وعلى كل العلامات التجارية المعروفة.

وأضاف أن الخصومات التي يقدمها تكون بتقديم قطعة ثالثة مجانية على كل عملية شراء لقطعتين من النوع نفسه، وذلك بنسب خصم تراوح بين 25 و 75%، وهناك عرض آخر بتقديم 50% خصماً على القطعة المباعة، وعلى العميل الاختيار بين ما يفضله.

وأشار إلى أن كل المحال في كل المركز التجارية، تقدم خصومات على كل السلع والمنتجات بكل أنواعها، وفقاً لسياسة كل محل والإجراءات المتبعة.

وقال عامر يوسف: إن التخفيضات لا تختص بطرازات بعينها، بل تشمل كل الأعمار للذكور والإناث، سواء كانت ملابس أو حقائب أو عطور، وإن التنزيلات ساعدت على إقبال المتسوقين بنسب مرضية، ما أدى بالتالي إلى ارتفاع مبيعات المحال خلال موسم رأس السنة.