«نيسان» تعتزم تجهيز «سكايلاين» الجديدة بأول نظام مساعدة سائق مستقبلي في العالم

أعلنت «نيسان» عن سابقة في العالم فيما يتعلق بتكنولوجيا مساعدة السائق التي تجمع بين القيادة الموجّهة على الطرقات السريعة والقيادة عبر مسار واحد من دون وضع اليدين على عجلة القيادة.

وترتكز التكنولوجيا على نظام «بروبايلوت» (ProPILOT) الحائز على جوائز، وستُطرح للمرة الأولى في سيارة «نيسان سكايلاين» في السوق اليابانية في خريف عام 2019.

وصمم النظام الجديد للقيادة على المسارب التي تندمج بالطرقات السريعة، وهو يتفاعل مع نظام الملاحة في السيارة من أجل تسييرها عبر طريق محدد مسبقاً على طرقات معيّنة. ويتيح النظام للمرة الأولى القيادة عبر مسار واحد من دون وضع اليدين على المقود.

ولتشغيل أحدث مزايا النظام الجديد، على السائق أن يحدد أولاً وجهته في نظام الملاحة، وكذلك مسار القيادة. وما إن تبلغ السيارة الطريق السريع، تصبح القيادة الموجّهة عبر النظام الجديد متاحة. وعند تشغيل هذه الميزة باستخدام طريق محدد مسبقاً، يساعد النظام السائق في السير على طريق سريع مؤلّف من مسارات عدة حتى يصل إلى مخرج على طريق محدد مسبقاً أيضاً، مما يساهم في تسهيل التجاوز، وتفادي الانحراف عن المسار والخروج عنه.