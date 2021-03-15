آبل : "آب ستور" يدعم 1.7 مليون وظيفة في أوروبا

في ظل التركيز المتزايد من قبل جهات رقابية في أوروبا على متجر التطبيقات الخاص بشركة "آبل" الأمريكية العملاقة لإنتاج الإلكترونيات وبرامج الحاسوب "آب ستور"، أشارت الشركة إلى الأهمية المتزايدة للمنصة بالنسبة للوظائف في ألمانيا وأوروبا.

وأعلنت الشركة اليوم أن "آب ستور" يدعم في ألمانيا وحدها حاليا 250 ألف وظيفة بزيادة قدرها 8% مقارنة بالعام السابق. موضحة أن إجمالي عدد الوظائف التي يدعمها التطبيق في أوروبا يبلغ حاليا 1.7 مليون وظيفة.

تجدر الإشارة إلى أن "آبل" في بؤرة اهتمام المفوضية الأوروبية وهيئة الرقابة على المنافسة في بريطانيا بعد شكاوى من منافسين تتعلق بصورة أساسية بمتجر تطبيقات آبل بصفته الطريق الوحيد لتحميل التطبيقات على أجهزة "آي فون" و"آي باد".

كما أن هناك أيضا شكاوى من حصر بيع السلع والخدمات الرقمية في التطبيقات على نظام أبل الخاص بالمشتريات داخل التطبيقات حيث تحصل الشركة ما يتراوح بين 15 و 30% من سعر المشتريات. وتؤكد آبل أن هذه اللوائح تساهم في حماية المستخدمين.

وذكرت أن أكثر من 60 ألف تطبيق في متجر التطبيقات الخاص بها جاءت من ألمان. مضيفة أن هؤلاء المطورين يحصلون على ثلاثة أرباع عائداتهم من الخارج.

وأشارت إلى أنه منذ إطلاق متجر التطبيقات "آب ستور" حقق مطورون في ألمانيا إيرادات بلغت إجماليها ملياري يورو. وأن إيراداتهم ارتفعت العام الماضي 21%.