آبل الأعلى عالمياً في مبيعات الهواتف الذكية في الربع الأخير من 2020

مع إطلاق هواتف «أيفون» الجديدة العاملة بنظام الجيل الخامس في الخريف، استعادت «أبل» صدارة مبيعات الهواتف الذكية في العالم خلال الربع الأخير من 2020، وفق دراسة حديثة.

وللمرة الأولى منذ نهاية 2016، تقدمت «أبل» على «سامسونغ» في المبيعات الربعية للهواتف المحمولة، رغم التباطؤ الكبير في المبيعات الإجمالية بسبب الجائحة.

فقد انخفضت المبيعات العالمية بنسبة 5.4 في المائة خلال الربع الرابع، و12.5 في المائة في مجمل العام، بسبب تراجع النفقات الاستهلاكية خصوصاً، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

غير أن دراسة نشرتها شركة «غارتنر» أشارت إلى أن «إطلاق هواتف (أيفون) العاملة بتقنية الجيل الخامس من طرازات 12 ساعد (أبل) في تحقيق نمو ثنائي الأرقام خلال الربع الرابع من 2020».

وباعت المجموعة الأميركية العملاقة في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا 80 مليون هاتف ذكي في الربع الأخير من العام الماضي، في مقابل 70 مليون جهاز في الفترة عينها قبل عام.

وارتفعت حصتها من السوق العالمية من 17.1 في المائة إلى 20.8 في المائة.

وتقدمت المجموعة الأميركية على منافستها الكورية الجنوبية «سامسونغ» التي باعت 62 مليون هاتف ذكي في الربع الرابع من 2020، وتلتهما الشركات الصينية الثلاث «شاومي» (43.4 مليون) و«أوبو» (34.3 مليون) و«هواوي» (34.3 مليون أيضاً).

وفي المبيعات السنوية، تبقى «سامسونغ» الرائدة عالمياً، رغم أن مبيعاتها تراجعت بنسبة 14.6 في المائة إلى 253 مليون جهاز.

وتحتل «أبل» المركز الثاني عالمياً (200 مليون جهاز) متقدمة على «هواوي» التي تراجعت مبيعاتها بنسبة 24.1 في المائة خصوصاً جراء العقوبات الأميركية في حقها، وفق «غارتنر».

وأشارت الدراسة إلى أن «أثر منع استخدام تطبيقات (غوغل) على هواتف (هواوي) الذكية ألحق أذى بأداء (هواوي) وأثر سلباً على مبيعاتها».