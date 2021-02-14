أبل تستمر في البحث عن شركة سيارات للتنفيذ سيارتها

بعد أن خسرت أبل مفاوضات الشراكة مع هيونداي فإنها ما تزال تبحث عن شريك محتمل لتنفيذ مشروع سيارتها.

يشير تقرير عن وجود مفاوضات جارية مع شركة سيارات أخرى، وتشير تحليلات إلى أن فشل مفاوضات أبل مع هيونداي جاء كنتيجة لهيكلة هيونداي المستقلة والمتكاملة ما كان سبباً لتردد إدارتها في توقيع عقد تشاركي بحسب آراء محللين. في النهاية لم تستثمر أبل مع مجموعة هيونداي.

يبدو أن أبل مستعدة لإجراء مفاوضات مع شركات عديدة ويشمل ذلك بي إم دبليو ونيسان، ولكن ما من شيء رسمي حتى الآن.