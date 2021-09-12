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آبل بريئة من تهمة الاحتكار

منشور 12 أيلول / سبتمبر 2021 - 09:00
آبل بريئة من تهمة الاحتكار
وفق حكم القاضية بينت أن شركة آبل لاتمارس أي احتكاراً، رداً على ما تقدمت به شركة "إبيك جايمز" المطورة للعبة "فورتنايت" التي تعتزم الطعن بهذا الحكم
أبرز العناوين
سجل سهم أبل هبوط قياسي بأكثر من 3% عند الإغلاق ليصل إلى 148.9 دولار للسهم، وتخسر شركة آبل 100 مليار دولار من قيمتها السوقية لتصل عند  2.46 تريليون دولار

سجل سهم أبل هبوط قياسي بأكثر من 3% عند الإغلاق ليصل إلى 148.9 دولار للسهم، وتخسر شركة آبل 100 مليار دولار من قيمتها السوقية لتصل عند  2.46 تريليون دولار بعد أن كانت في بداية الجلسة عند نحو 2.56 تريليون دولار ، وجاء ذلك  توجيه قاضية أمريكية ضربة قاسية إلى أبل في حربها مع "إبيك جايمز"  حول نظام دفع التطبيقات المحمولة.

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لكن كان هناك نبأ حسن لعملاق التكنولوجيا "أبل"، أنها تم تبرئتها من تهمة الاحتكار. 

و بموجب حكم القاضية إيفون رودجرز من محكمة أوكلاند "كاليفورنيا" ، لم يعد لشركة أبل عملاق التكنولوجيا الصلاحية في أن تفرض نظامها للدفع على المطورين فيما يخص التطبيقات الخاصة بهم وتسديد العمولة لها.  

ووفق حكم القاضية بينت أن شركة آبل لاتمارس أي احتكاراً، رداً على ما تقدمت به شركة "إبيك جايمز" المطورة للعبة "فورتنايت" التي تعتزم الطعن بهذا الحكم، وأكدت القاضية أن آبل تمتلك حصة كبيرة  في السوق حيث تتجاوز 55% ، وتحقق أرباح قياسية ، أن آبل ومنتجاتها سواء الهواتف أو النظام عادت بالنفع على الجميع.
 

كلمات دالة:شركة آبل

Via SyndiGate.info


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