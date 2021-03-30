آبل تصدر تصحيحات أمان بعد اكتشاف خلل خطير

أصدرت شركة آبل (Apple) تحديثًا لأجهزة آيفون و آيباد وساعاتها الذكية لتصحيح ثغرة أمنية خطرة تتعرض لهجوم نشط من المتسللين.

ونصحت الشركة المستخدمين بالترقية في أقرب وقت ممكن ​​إلى أحدث نسخة من نظام “آي أو إس 14.4.2″ (iOS 14.4.2) و”آيباد أو إس 14.4.2” (iPadOS 14.4.2)، الذي يغطي أيضًا تصحيحًا للأجهزة القديمة. كما قامت أيضا بتحديث نظام تشغيل ساعاتها الذكية “واتش أو إس” (watchOS) إلى الإصدار 7.3.3.



وقالت آبل إن الثغرة الأمنية التي اكتشفها باحثو الأمن في مشروع غوغل ربما “استُغلّت بنشاط” من قبل المتسللين. وعُثر على الخطأ في “ويب كيت” (WebKit) -وهي بنية تطبيقات مفتوحة المصدر تُوفّر أساسا لبناء خدمات الويب- ومحرك المتصفح الذي يشغل متصفح “سفاري” (Safari) في جميع أجهزة آبل.

وليس معروفًا من الذي يستغل نقاط الضعف في أجهزة آبل، أو من قد يكون ضحية. ولم تذكر الشركة ما إذا كان الهجوم استهدف مجموعة فرعية صغيرة من المستخدمين أو ما إذا كان هجوما أوسع.

وهذه هي المرة الثالثة التي تطرح فيها آبل تحديثا للأمان هذا العام لإصلاح العيوب بسبب مخاوف أمنية من استغلال الثغرات. ففي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت الشركة تصحيحات لنقاط ضعف مماثلة في “ويب كيت”.

وكان التحديث الذي سبق هذا التحديث مباشرة يتضمن أيضا إصلاحا عاجلا لثغرة أمنية، في حين كان تحديث “آي أو إس 14” خاصا بالميزات، وليس مجرد تحديث أمني أو إصلاح للأخطاء، لكن الميزات المضافة كانت متواضعة نسبيا وتضمنت قدرة الكاميرا على قراءة رموز “كيو آر” (QR) أصغر من ذي قبل، وخيارا لتصنيف أجهزة بلوتوث (Bluetooth) يدويا لضمان السلوك المطلوب، وإشعارات للسماح للمستخدمين بمعرفة ما إذا كانت الكاميرا “لا يمكن التحقق منها على أنها كاميرا آبل جديدة وأصلية”.