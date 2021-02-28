"آبل" تستعد لطرح هاتفها الذكي الجديد "آيفون 13" وقد يحتوي على 3 فئات

رغم أنه لم يمر سوى شهور قليلة على طرح أحدث هواتف شركة آبل الأمريكية للإلكترونيات آيفون 12 للبيع بدأت آبل الاستعداد لطرح الجيل الجديد من هذه الهواتف آيفون 13 وإن لم يتحدد الاسم الذي يمكن إطلاقه عليه بشكل نهائي بحسب موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

ويقول مينج تشو كو خبير أسواق التكنولوجيا إن آبل تعتزم طرح 3 فئات من الهاتف الذكي وستكون آيفون 13 وآيفون 13 ميني وآيفون 13 برو ماكس في حين لم تحدد آبل موعد طرح الجهاز الجديد.



ولم تقدم "آبل" أي إشارة لتوقيت الإعلان عن الهاتف الجديد. واستنادا إلى تاريخها فإنه يمكن التنبؤ بتوقيت مؤتمرات الكشف عن هواتف آيفون.

وفي حين غيرت الجائحة أسلوب آبل في تقديم منتجاتها خلال 2020 حيث خلا مؤتمرها في سبتمبر ولأول مرة منذ 8 سنوات من تقديم جيل جديد من هاتف آيفون ولكن من المحتمل أن تعود الشركة إلى طريقتها المعتادة خلال العام الحالي. وبحسب المحلل كو فإنه من الممكن الكشف عن آيفون 13 خلال سبتمبر المقبل.

واعتادت آبل على عقد مؤتمر الكشف عن منتجاتها الجديدة أيام الأربعاء أو الخميس من أي أسبوع ثم تقوم بطرح الأجهزة الجديدة للبيع بعد الكشف عنها بأسبوع أو أسبوع ونصف. وعادة ما يتم طرح هواتف آيفون الجديدة يوم الجمعة من الأسبوع وفي الأسبوع الثالث من سبتمبر من العام.