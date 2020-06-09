آبل تعرض خطط دفع بدون فائدة لحاملي بطاقة أبل (Apple Card)

إنهم لا يحصلون على أسعار أرخص بالضبط ولكن، يقال أن أبل ستسمح لك قريبًا بالدفع مقابل منتجاتها بمرور الوقت حيث أنها فرصة وستوفر المال لأن هذه الخطط ستكون بدون فائدة.

وفقًا لـ Bloomberg، تستعد أبل لتقديم خيار خطط الأقساط الشهرية لحاملي بطاقة أبل. كانت الشركة قد بدأت بالفعل في تقديم خطة دفع بدون فوائد لمدة 24 شهرًا لجهاز iPhone في عام 2019. ومع ذلك، فإن هذا التطبيق الجديد سيشمل خيارات خطة الدفع الشهرية لمجموعة كبيرة من منتجات Apple.

يشير التقرير إلى أن Apple ستقدم خطة دفع لمدة 12 شهرًا لأجهزة Mac وiPad وشاشات العرض والأجهزة الطرفية الأخرى، مثل لوحات مفاتيح iPad و Apple Pencil كما سيتم تقديم خطة سداد لمدة 6 أشهر لأجهزة Apple TV وHomePod و AirPods الشهيرة وكل هذه الخطط بدون فوائد.

تشير Bloomberg إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة أبل وهو Tim Cook قد ذكر توسيع نموذج خطة الدفع الخاصة به خلال مكالمة أرباح في أبريل.

ويشار إلى أن العملاء سيتمكنون من إدارة مدفوعاتهم الشهرية عن طريق تطبيق Wallet لجهاز iPhone.

تشتهر شركة Apple بتسعير أسعارها لمنتجاتها ومن المؤكد أن خطة التقسيط بدون فائدة ستساعد الناس على شراء المزيد من منتجاتها.