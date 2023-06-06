آبل تكشف عن نظارة الواقع الافتراضي "فيجن برو" - تُباع بسعر خيالي

أعلنت شركة آبل خلال مؤتمرها السنوي للمطورين والذي اقيم قبل ساعات قليلة في ولاية كاليفورنيا عن جهازها الجديد لمشاهدة الواقع الافتراضي والذي يحمل اسم "أبل فيجن برو" وهو عبارة عن نظارة ذكية مزودة مع سماعات تساعد على المزج ما بين المشاهد المصورة الواقعية ومن العام الافتراضي.

نظارة أبل فيجن برو من شركة آبل

قال السيد تيم كوك المدير التنفيذي لشركة أبل إن الجهاز الجديد "النظارة" تمزج ما بين العالم الواقعي والافتراضي بسلاسة، ومن ميزات الجهاز الجديد ان بطاريته تصمد لمدة ساعتين تقريبًا، ويبلغ سعر الجهاز ما يقارب الـ 3.499 دولاراً، ومن المفترض أن يتوفر في الولايات المتحدة الأمريكية العام المقبل.

ويختلف جهاز آبل فيجن برو عن بقية الأجهزة المتوافرة في الأسواق من ناحية الشكل، حيث يشبه إلى حد كبير نظارات التزلج، وكانت شركة آبل قد استخدمت كلمة الواقع المعزز من أجل وصف الجهاز.

ويوفر الجهاز للمستخدمين إمكانية الدخول إلى التطبيقات بالإضافة إلى مشاهدة الأفلام.

ومن جانبه وعن هذا الجهاز صرح السيد هارتلي شارلتون رئيس تحرير موقع ماكرومورز المختص بأخبار التكنولوجيا إنه غير متأكد من مدى جاذبية هذا الجهاز الجديد للجمهور.

🚀 Apple's #VisionPro is here! Transform your workspace with spatial computing. Navigate with eyes, hands, voice. Make meetings more meaningful. Collaborate on documents in real-time. How will Vision Pro change your work life? Share your thoughts! #Apple #FutureOfWork #Event pic.twitter.com/iSIEsKsPZf — Karl Lillrud (@karllillrud) June 6, 2023

وأضاف شارلتون إن الجهاز قد لا يجذب المستهلكين العاديين بسبب ارتفاع سعره، وبعض أوجه القصور فيه مثل البطارية المنفصلى التي ترتبط بسلك مع الجهاز.

والجدير بالذكر أن جهاز أبل فيجن برو يسمح للمستخدك بالتفاعل مع المحتوى الافتراضي كأنه واقعي، ويمكن التحكم بالجهاز من خلال اليدين والعينين والصوت.