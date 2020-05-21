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آبل وغوغل تتحدان لتطوير تطبيق لتتبع انتشار كورونا

منشور 21 أيّار / مايو 2020 - 11:42
آبل وغوغل تتحدان لتطوير تطبيق لتتبع انتشار كورونا
أصاب فيروس كورونا أكثر من خمسة ملايين شخص حول العالم، سبعون في المائة منهم في أوروبا والولايات المتحدة، وتسبب في وفاة 328 ألفاً و47 وفاة.
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لن يتم إفشاء البيانات الشخصية للمصاب للمستخدمين الآخرين.

طورت شركتا «آبل» و«غوغل» تطبيقاً مشتركاً للهواتف الذكية يقوم بتنبيه الأشخاص ما إذا كانوا قد اتصلوا بآخرين تبين إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، كانت الشركتان قد أعلنتا الشهر الماضي عن تعاون غير مسبوق للاستفادة من تقنيتهما للمساعدة في تتبع واحتواء انتشار فيروس كورونا.

وأكدت «آبل» و«غوغل» أن هناك 22 دولة والعديد من الولايات الأميركية تخطط بالفعل لاستخدام هذا التطبيق.
ويعتمد التطبيق بشكل كبير على إشارات البلوتوث الخاصة بمستخدميه. فإذا أخبر أحد المستخدمين التطبيق أن نتيجة اختباره للفيروس إيجابية، فإن هاتفه سيرسل رسائل إلى كل الأشخاص الذين تواصل معهم في الفترة الأخيرة، وسيلتقط البلوتوث إشارات للأشخاص المجاورين المستخدمين التطبيق ويرسل لهم تنبيهات لإخبارهم أن هناك شخصاً مجاوراً مصاباً بالفيروس.

ولن يتم إفشاء البيانات الشخصية للمصاب للمستخدمين الآخرين.

وتستخدم بعض الدول، أهمها كوريا الجنوبية وأستراليا، هواتف مواطنيها لإصدار تنبيهات عدوى فيروس كورونا، رغم مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن.

وأصاب فيروس كورونا أكثر من خمسة ملايين شخص حول العالم، سبعون في المائة منهم في أوروبا والولايات المتحدة، وتسبب في وفاة 328 ألفاً و47 وفاة.

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Via SyndiGate.info


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