آلان في الإمارات... تويوتا كورولا 2020 (صور)

وصلت إلى الإمارات سيارة تويوتا كورولا 2020 الجديدة، وللاحتفال بالإطلاق، قامت الفطيم موتورز بتقديم عرض مصغر على الويب.

ويصور العرض قصة ثلاثة من الزملاء الذين قدموا من خلفيات مختلفة، لتشكيل مجتمع هجين نموذجي، ويمثل مزيج العملاء في دولة الإمارات، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

ويعتمد الجيل الجديد من كورولا على قاعدة عجلات TGNA المستخدمة أيضاً في سيارة تويوتا كامري 2019، مما جعل سيارة تويوتا كورولا 2020 الجديدة كلياً أطول بمقدار 10 ملم، وأعرض بمقدار 5 ملم، وأقل ارتفاعاً بمقدار 45 ملم.

واستمدت سيارة تويوتا كورولا سيدان الجديدة كلياً تصميمها الخارجي من سيارتي تويوتا كامري و تويوتا افالون.

وتتوفر مجموعة من المحركات على سيارة تويوتا كورولا 2020: محرك 4 سلندر سعة لترين يولد قوة 169 حصان و 205 نيوتن.متر من عزم الدوران، ومحرك 4 سلندر سعة 1.8 لتر يولد قوة 132 حصان.

ونظام هجين يجمع بين عمل محرك بنزين 4 سلندر سعة 1.8 لتر مع محركين كهربائيين يستمدان طاقتهما من بطارية 90 كيلوواط، لتبلغ قوة المحركات معاً 121 حصان.