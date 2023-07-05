يسعى عشاق ألعاب الفيديو حول العالم على مواكبة آخر أخبار ألعاب الفيديو لمعرفة موعد إصدار النسخ الجديدة وأي تطورات جديدة تتعلق بالإصدارات الجديدة.
أبرز ألعاب الفيديو القادمة في شهر يوليو 2023:
لعبة Gylt - يوم 6 يوليو
تعتمد اللعبة على قصة مخيفة تمزج بين الواقع والخيال، على اللاعب أن يتخفى من المخلوقات الشريرة أو مواجهتها.
الأجهزة التي تعمل عليها اللعبة:
- PlayStation 5
Xbox Series X/S
PlayStation 4
Xbox On
PC
لعبة Exoprimal - يوم 14 يوليو
يتعين على اللاعب صد المخلوقات المتحولة والديناصورات من خلال دوامات، وتتنوع المهام التي تفرض على اللاعب بحسب مهارته وعوامل آخرى.
الأجهزة التي تعمل عليها اللعبة:
- PlayStation 5
Xbox Series X/S
PlayStation
Xbox On
PC
لعبة Pikmin 4 - يوم 21 يوليو
تضع هذه اللعبة اللاعب في مواجهة مخلوقات تشبه النباتات لديها قدرات مميزة، عليك استخدام قوة معينة من اجل البحث عن طاقمك والكنز المفقود.
الأجهزة التي تعمل عليها اللعبة:
- Switch
لعبة Remnant II - يوم 25 يوليو
تقوم فكرة هذه اللعبة على تحريض الناجين من البشرية لمواجهة مخلوقات مميتة من خلال عوالم مرعبة، يمكنك اللعب بمفردك او مع اصدقائك.
الأجهزة التي تعمل عليها اللعبة:
- PlayStation
Xbox Series X
PC
لعبة Ratchet & Clank: Rift Apart - يوم 26 يوليو
يتعين على اللاعب مساعدة راتشيت وكلانك من أجل مواحهة إمبراطور شرير، وسط عوالم مليئة بالاثارة والألغاز.
الأجهزة التي تعمل عليها اللعبة:
- PC
لعبة The Expanse: A Telltale Series - يوم 27 يوليو
يستكشف اللاعب حزام الكويكبات واسمه The Belt المتواجد على متن سفينة Artemis، يواجه اللاعب القراصنة والتمردات.
الأجهزة التي تعمل عليها اللعبة:
- PlayStation 5
Xbox Series X/S
PlayStation 4
Xbox One
PC