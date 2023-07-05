يسعى عشاق ألعاب الفيديو حول العالم على مواكبة آخر أخبار ألعاب الفيديو لمعرفة موعد إصدار النسخ الجديدة وأي تطورات جديدة تتعلق بالإصدارات الجديدة.

أبرز ألعاب الفيديو القادمة في شهر يوليو 2023:

لعبة Gylt - يوم 6 يوليو

تعتمد اللعبة على قصة مخيفة تمزج بين الواقع والخيال، على اللاعب أن يتخفى من المخلوقات الشريرة أو مواجهتها.

الأجهزة التي تعمل عليها اللعبة:

PlayStation 5

Xbox Series X/S

PlayStation 4

Xbox On

PC

لعبة Exoprimal - يوم 14 يوليو

يتعين على اللاعب صد المخلوقات المتحولة والديناصورات من خلال دوامات، وتتنوع المهام التي تفرض على اللاعب بحسب مهارته وعوامل آخرى.

الأجهزة التي تعمل عليها اللعبة:

PlayStation 5

Xbox Series X/S

PlayStation

Xbox On

PC

لعبة Pikmin 4 - يوم 21 يوليو

So far Pikmin 4 definitely FEELS like a game that took 10 years to make. From using a brand new engine, to completely rebuilding the structure of the gameplay from the ground up - I think this is gonna be a pic.twitter.com/YuVVMxG3Eu — Sproutposting (@sproutposting) June 29, 2023



تضع هذه اللعبة اللاعب في مواجهة مخلوقات تشبه النباتات لديها قدرات مميزة، عليك استخدام قوة معينة من اجل البحث عن طاقمك والكنز المفقود.

الأجهزة التي تعمل عليها اللعبة:

Switch

لعبة Remnant II - يوم 25 يوليو

#Remnant2 pre-orders are available now! 🎉



Releasing on July 25th, 2023, with early access on July 21st. Unlock the Gunslinger Archetype and classic Remnant armor sets immediately before discovering them in game.



📜 > https://t.co/rvEr5imqbF pic.twitter.com/syP5haLrL1 — Remnant 2 - Europe (@Remnant_Game_EU) June 8, 2023

تقوم فكرة هذه اللعبة على تحريض الناجين من البشرية لمواجهة مخلوقات مميتة من خلال عوالم مرعبة، يمكنك اللعب بمفردك او مع اصدقائك.

الأجهزة التي تعمل عليها اللعبة:

PlayStation

Xbox Series X

PC

لعبة Ratchet & Clank: Rift Apart - يوم 26 يوليو

Ratchet & Clank: Rift Apart is coming to PC on 07/26! Go dimension-hopping with Ratchet and Clank as they venture onto a PC near you for the very first time.



Pre-order now: https://t.co/fcsJvZDhSP pic.twitter.com/5BHNH0jHWH — GameStop (@GameStop) June 26, 2023

يتعين على اللاعب مساعدة راتشيت وكلانك من أجل مواحهة إمبراطور شرير، وسط عوالم مليئة بالاثارة والألغاز.

الأجهزة التي تعمل عليها اللعبة:



PC

لعبة The Expanse: A Telltale Series - يوم 27 يوليو

يستكشف اللاعب حزام الكويكبات واسمه The Belt المتواجد على متن سفينة Artemis، يواجه اللاعب القراصنة والتمردات.

الأجهزة التي تعمل عليها اللعبة: