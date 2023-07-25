كشفت تقارير عالمية أن عدد السيارات في العالم وصلت في عام 2022 إلى ما يقارب الـ 1.446 مليار سيارة، وأشارت هذه التقارير إنه من المتوقع أن يصل عدد السيارات إلى 1.8 مليار بحلول عام 2030.

أبرز البلدان التي تضم أكبر عدد من السيارات حول العالم في شوارعها:

الولايات المتحدة الأمريكية:

تتصدر أمريكا قائمة الدول التي تضم أكبر عدد من السيارات في شواعها حول العالم بأكثر ن من 250 مليون سيارة مسجلة.

ويكمن السبب وراء هذا العدد الكبير من السيارات في امريكا إلى العديد من العوامل، من بينها مساحتها الكبيرة جدًا، وعدد الشركات التي تنتج السيارات فيها، حيث يقدر أن هناك سيارة واحدة لكل 1.2 شخص.

الصين:

تأتي الصين في المرتبة الثانية بأكصر من 220 مليون سيارة مسجلة ومن المتوقع أن تتجاوز الولايات المتحدة الأمريكية في هذا العدد بسبب التزايد الكبير في عدد السيارات.

أما الأسباب وراء هذا العدد فهو اقتصادها المتنامي، وازدياد التحضر، بالإضافة إلى توسع الطبقة الوسطى فيها.

اليابان:

جاءت اليابان في المرتبة الثالثة بأكثر من 100 مليون سيارة مسجلة، أما العوامل وراء هذا الأمر فهو طبيعة التطاريس الجبلية فيها، ووجود أهم شكات صناعة السيارات من بينها تويوتا.

وإلى جانب هذه البلدان الثلاثة، هناك دول أخرى تضم عدد كبير من السيارات في شوارعها وأبرزها، ألمانيا، روسيا، الهند، البرازيل ، المكسيك.