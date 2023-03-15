أبرز الشركات التي تأثرت بانهيار بنك سيليكون فالي.. وما مصير رواتب موظفيها؟

البوابة - مازالت تداعيات انهيار بنك SVB "سيليكون فالي" وهو من أكبر البنوك التي تقدم الدعم المادي والتمويل لشركات الناشئة في المجال التقني يوم الجمعة الماضي.

وأثار انهيار البنك حالة من القلق بين النظام المالي الأمريكي، مما ادى إلى تخوف حول إمكانية استرداد الشركات اموالها بهدف دفع رواتب موظفيها.

وانهيار بنك سيليكون فالي هو ثاني أكبر فشل لمؤسسة مصرفية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انهيار بنك واشنطن ميوتشوال عام 2008 والذي تسبب انهياره في الأزمة الاقتصادية التي واجهها العالم.

ومن المتوقع أن تعلن وحدة البنك في المملكة المتحدة عن إفلاسها بعد توقفها عن التداول واستقبال أي عميل جديد، مما دفع عدد من رؤساء ما يقارب الـ 180 شركة تكنولوجية لارسال رسالة إلى مستشار الخزانة البريطاني مطالبينه من خلالها بالتدخل، بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى ودائعهم بهدف دفع رواتب الموظفين.

أبرز الشركات المتأثرة بانهيار بنك سيليكون فالي:

شركة Roblox:

تحتفز منصة الألعاب Roblox بنسبة تصل إلى 5% من أموالها النقدية والتي تصل قيمتها 3 مليارات دولار في بنك سيليكون فالي منذ 28 فبراير الماضي.

وأشار المدير المالي للشركة، السيد مايكل جوثري أنه لن يكون هناك أي تأثير لانهيار البنك في العمليات اليومية للشركة.

شركة BlockFi:

تمتلك الشركة المتخصصة في إقراض العملات المشفرة، ما يقارب الـ 227 مليون دولار في بنك سيليكون فالي، وأطلقت الشركة تحذير حول أن أموالها ليست مؤمنة بسبب تواجدعا في صندوق مشترك في سوق المال.

شركة Roku:

قالت الشركة إن لديها ما يقارب 26% من أموالها وهو ما يقارب الـ 487 مليون دولار في بنك سيليكون فالي، وكشفت أن ودائعها في البنك غير مؤمنة، ولا تعلم الشركة متى يمكنها استرداد اموالها، وأضافت بانها تملك ما يكفي من السيولة المالية في الوقت الحالي لتلبية رأس المال العامل لمدة تصل إلى 12 شهرًا فقط.

شركة Axsome Therapeutics:

أعلنت الشركة عن امتلاكها ودائع نقدية في بنك سيليكون فالي وكشفت أنها قابادرة على مواصلة عمليات التمويل للشركة في الفترة الحالية.

شركة Circle:

أعلنت الشركة أن ما يقارب الـ 3.3 مليارات دولار من احتياطيات عملتها المشفرة USDC في بنك سيليكون فالي، وهو ما أدى إلى هبوط كبير في انهيار قيمة USDC في أسواق العملات المشفرة.



شركة LendingClub:

كشفت الشركة إن ممتلكاتها في بنك سيليكون فالي تقدر بما يقارب الـ 21 مليون دولار، فيما يبلغ إجمالي أصولها ما يقارب الـ 8 مليار دولار.

شركة Etsy:

أعلنت الشركة عن تأخير مدفعوعات عقود البائعي وذلك بسبب انهيار بنك سيليكون فالي، وتحاول الشركة حاليًا ايجاد حلول، وكانت Etsy انها تستخدم بنك سيليكون فالي بهدف تسهيل الدفع للبائعين عبر موقعها.

شركة iRhythm Technologies:

تمتلك iRhythm Technologies ما يقارب الـ 54.5 مليون دولار في بنك سيليكون فالي إلى جانب قرض طويل الأجل بقيمة 35 مليون دولار.

شركة Compass Coffee:

أكد المدير التنفيذي للشركة السيد مايكل هافت أن كشوف الرواتب في الشركة تأثرت بشكل كبير بانهيار البنك، حيث ان بنك سيليكون فالي لم يعالج الكشوف كما كان مخطط لها قبل الانهيار، وأكد أنهم يحاولون اتخاذ كل خطوة ممكنة من أجل تجنب حدوث مثل هذه الأمور مجددًا.

شركة Camp:

اعلنت الشركة أنها في مأزق كبير بسبب انهيار بنك سيليكون فالي، وطالبت عملائها بمساعدتها من أجل ابقائها واقفة على قدميها، كما أرسلت بريد الكتروني للعملاء كاشفة عن تخفيض أسعارها بما يقارب الـ 40 % للمساعدة في تمويل عملياتها.

شركة Rocket Lab USA:

كشفت الشركة أنها كانت تحتفظ بما يقارب الـ 38 مليون دولار امريكي في بنك سيليكون فالي، إي بنسبة 7.9% من إجمالي سيولتها المالية.

شركة Y Combinator:

أثار الرئيس التنفيذي للشركة جاري تان حالة من القلق حول تأثر رواتب الموظفين بانهيار البنك عبر تغريدة له على تويتر قال قيها، إن انهيار البنك وضع عدد من الشركات في خطر.



