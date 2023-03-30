أبرز الميزات الجديدة القادمة من واتس آب.. من بينها الرسائل المرئية

يحرص تطبيق المراسلة واتس آب على اضافة العديد من الميزات بين فترة واخرى، من أجل تقديم خدمات أفضل للمستخدم، واعلن التطبيق عن المزيد من الميزات الجديدة القادمة للمستخدمين من المتوقع طرحها في الفترة المقبلة.

أبرز الميزات الجديدة القادمة من واتس آب:

الرسائل المرئية:

تتيح هذه الميزة تسجيل مقاطع فيديو من داخل التطبيق، على ان لا تزيد مدة الفيديو عن 60 ثانية، ثم إرسالها إلى الجهة المراد ارسالها لها، على طريقة التسجيلات الصوتية في واتس آب.



اختفاء الرسائل الصوتية بشكل تلقائي:

من الميزات الجديدة القادمة إلى التطبيق هي إمكانية الاستماع إلى الرسائل الصوتية مرة واحدة فقط، على ان تختفي الرسالة بشكل تلقائي، بهدف حماية الخصوصية.

خدمة تعديل الرسائل:

من الميزات المهمة التي انتظرها مستخدمي التطبيق لفترة الطويلة، حيث تتيح للمستخدمة إمكانية تعديل الرسالة بعد إرسالها خلال 15 دقيقة.

النشرات الإخبارية:

اعلن تطبيق واتس آب في وقت سابق عن خدمة جديدة وهي Newsletter "النشرات الاخبارية"، والتي تتيح للمستخدم إنشاء قناة بهدف نشر محتوى لعدد كبير من الأشخاص.

واطلق واتس آب هذه الخدمة بهدف منافسة تيلجرام الذي بات يحظى باقبال جديد من قبل المستخدمين، وتشبه هذه الخدمة ميزة "القنوات"

تشبه هذه الميزة في واتساب ميزة (القنوات) Channels التي كانت قد أطلقتها شركة ميتا عبر تطبيق إنستاجرام في نهاية الشهر الماضي.

حجب المكالمات من الأرقام غير المعروفة:

توفر هذه الميزة الجديد خدمة كتم المكالمات القادمة من أرقام غير معروفة عمد المستخدم، وتحمل هذه الخدمة اسم "كتم المتصلين غير المعروفين - Silence unknown callers".

ميزة جديدة في المجموعات:

يختبر تطبيق واتس آب ميزة جديدة تدعى لمجموعات المنتهية - Expiring groups، تسمح هذه الميزة للمستخدم تعيين تاريخ معين من أجل حذف مجموعاتهم بشكل تلقائي.

وتسهل هذه الميزة المجموعات خاصة تلك التي يتم إنشائها بهدف حفل معين او مناسبة، ليتم حذف المجموعة بعد التاريخ المحدد.

ميزة تثبيت الرسائل:

تقدم هذه الميزة خدمة تثبيت أي رسالة يرغب المستخدم بالرجوع اليها، حيث كان عدد من المستخدمين يعانون في عملية البحث عن عدد من الرسائل المعينة في المحادثة.