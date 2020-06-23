أبرز تحديثات إنستغرام في النصف الأول من عام 2020

تأسس إنستغرام في أكتوبر عام 2010 وفيسبوك يستحوذ عليه حالياً ، حيث تمت صفقة الاستحواذ في 12 من أبريل من عام 2012 بقيمة مليار دولار نقداً وكذلك في الأسهم، ومن المعروف أن تطبيق إنستغرام يتيح للمستخدمين التقاط صورة أو فيديو وإضافة فلتر رقمي إليها ثم مشاركتها في مجموعة متنوعة من خدمات الشبكات الاجتماعية وشبكة إنستغرام نفسها.



أبرز تحديثات إنستغرام العام الحالي:

1. دمج صور متعددة في قصص إنستغرام بدون تطبيقات خارجية

تتميز قصص إنستغرام بشعبية عالية جداً، حيث يستخدمها أكثر من 500 مليون شخص يومياً، لذلك تتمتع تطبيقات تحرير القصص التي توفرها الجهات الخارجية بانتشار واسع في ظل لجوء العديد من المستخدمين إليها.

من هنا يعتزم تطبيق إنستغرام إلى تعزيز المزايا المتاحة في خاصية القصص باستمرار. لذلك تم إضافة ميزة تتيح للمستخدمين مشاركة أكثر من صورة ضمن القصص دون الحاجة لتطبيقات خارجية.

حيث تأتي هذه الميزة الجديدة كوضع ضمن كاميرا إنستغرام، وتحمل اسم (Layout) وتسمح بمشاركة ما يصل إلى 6 صور في الشاشة الواحدة، لجعل خاصية القصص أكثر تفاعلًا.

و هذه الميزة متاحة بالفعل في تطبيق إنستغرام على نظامي التشغيل (iOS)، و(أندرويد)، لذلك إذا لم تجدها متاحة فتأكد من تحديث التطبيق أولًا.



2. إنستغرام يضيف تأثيرات جديدة لميزة Boomerang تنافس تيك توك

بعد مرور خمس سنوات على انطلاق ميزة صناعة الفيديوهات Boomerang أعلن تطبيق إنستغرام عن إضافة عدد من التأثيرات الجديدة لهذه الميزة في محاولة لمنافسة تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني تيك توك TikTok الذي يشكل تحديًا مباشرًا.

حيث أصبحت الميزة في جميع أنحاء العالم تمكن المستخدمين من إضافة تأثيرات خاصة مثل SlowMo و Echo و Duo، وكذلك تحديد مدتها، مما يشكل أكبر ترقية حتى الآن لإحدى أدوات إنشاء الفيديو الأكثر شعبية على الهاتف المحمول.



3. إنستغرام تبدأ دعم ميزة الرسائل الخاصة على الويب

في خطوة طال انتظارها بدأ تطبيق إنستغرام بدعم ميزة (الرسائل الخاصة) DMs عبر الويب، حيث تمكن الخدمة المستخدمين رؤية متى أتتهم الرسائل الجديدة، وعرض كامل البريد الوارد، وبدء دردشة جديدة، سواء فردية أو جماعية، وإرسال الصور (وليس التقاطها)، والنقر المزدوج للإعجاب، ومشاركة المنشورات عن طريق الرسائل وأيضًا مع ميزة التراسل Direct على الويب،سيكون بإمكان مستخدمي إنستغرام التراسل بين بعضهم على الحواسب الشخصية العاملة بنظامي ويندوز وماك أو إس، إضافة إلى متصفحات الويب على الأجهزة المحمولة.





4. تطبيق إنستغرام يحارب الصور المعدلة عبر فوتوشوب

في خطوة جديدة من نوعها بدء تطبيق إنستغرام بإخفاء الصور المعدلة حاسوبيًا من قبل الفنانين والمصورين الرقميين من علامة تبويب استكشف وصفحات الوسوم ، حيث تحدد الميزة الآن بعض الأعمال الفنية التي يتم معالجتها رقميًا على أنها معلومات خاطئة وتخفي الصور ، وتساعد هذه الميزة في وقف موجة الدعاية الكاذبة، إلا أنها تسبب الضرر لبعض الفنانين الذين يعتمدون على المنصة للترويج لأعمالهم.



5. إنستغرام تزيل زر IGTV بسبب انخفاض شعبيته​​​​​​​

قامت منصة إنستغرام بإزالة زر IGTV البرتقالي من واجهتها الرئيسية حيث تعتبر هذه الخطوة بمثابة اعتراف اعتراف بنتائجه الباهتة، حيث أوضحت البيانات أن عدد مرات تنزيل تطبيق IGTV المستقل وصلت إلى 7 ملايين مرة فقط خلال 18 شهرًا منذ إطلاقه، وذلك بالرغم من أن عدد مستخدمي إنستاجرام يصل إلى مليار مستخدم.



6. إتاحة ميزة الوضع الداكن على إنستغرام:

قام تطبيق إنستغرام بتفعيل ميزة الوضع الداكن حيث تساعد هذه الميزة في إطالة عمر البطارية ، وكذلك حماية العينين عند القراءة أو إستخدام الهاتف في الليل، بالإضافة لمظهره الرائع، و لتفعيل هذه الميزة تحتاج إلى تحديث نظام تشغيل هاتفك إلى iOS 13، أو Android 10 بالإضافة إلى تحديث تطبيق إنستاجرام نفسه لأحدث إصدار.



7.إنستغرام يفعل ميزة جديدة تتمحور حول المتابعين​​​​​​​

أضافت منصة إنستغرام ميزة تتيح للمستخدمين تصنيف المتابعين إلى صنفين، وهم المتابعون الأكثر ظهورًا في الصفحة الرئيسية، والمتابعون الذين يكون التفاعل معهم قليلًا ، حيث يمكن للمستخدمين مع هذه الميزة إدارة حالة المتابعة، أو الإشعارات، أو كتم الحسابات غير المرغوب بها.



8. إنستغرام تفعل ميزة لرؤية “آخر المنشورات”​​​​​​​:

قام تطبيق إنستغرام بتفعيل ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بالوصول إلى أحدث المنشورات، تستهدف هذه الميزة المستخدمين الذين يهتمون برؤية أحدث المنشورات، حيث أطلقت الشركة على الميزة اسم (أحدث المنشورات) Latest Posts، وهي تظهر نافذةً منبثقةً فوق الصفحة الرئيسية وتعرض أحدث المحتوى من الأصدقاء.



9.تطبيق إنستغرام يتيح للمستخدمين طلب الحصول على علامة التوثيق الزرقاء

من السهل جدًا طلب علامة التوثيق الزرقاء في إنستغرام، لكن يجب التأكد من تسجيل الدخول في الحساب الذي تريد التحقق منه ، فإذا كنت ترغب في الحصول على علامة التوثيق لحساب شركتك فتأكد أنك لست في حسابك الشخصي ، والحصول على العلامة الزرقاء يحتاج الكثير من الوقت ، وتعطى لحماية الحسابات من النسخ المقلدة والمحتالين ، وكذلك لأشخاص يستحقون المتابعة.



10. إنستغرام يحسن من إمكانات الملصقات في القصص

تفيد هذه الميزة الأنشطة التجارية ، حيث أصبح بإمكان حسابات الأنشطة التجارية، وحسابات منشئي المحتوى، تضمين الملصقات في قصصهم لتوجيه الناس إلى موقع ويب، حيث يمكنهم طلب توصيل الطعام، أو شراء بطاقات الهدايا وسيؤدي النقر على الملصق إلى جلب الأشخاص إلى موقع ويب، حيث يمكنهم إكمال طلبهم.

11. إنستغرام يفعل ميزات جديدة لمكافحة التنمر

تعمل الميزة الأولى على إدارة العديد من التفاعلات غير المرغوب فيها دفعةً واحدةً، كذلك يمكن للمستخدم في الميزة الثانية إزالة العديد من التعليقات السلبية معًا، وفي الميزة الثالثة يستطيع حظر العديد من الحسابات التي تنشر تلك التعليقات السلبية معًا.

12. إنستغرام تعزز IGTV بمزايا جديدة تُغري المستخدمين ومنشئي المحتوى

بعد إزالة إنستغرام لزر IGTV نظراً لعدم شعبيته تعود المنصة من جديد تعزيز هذا الزر مع مزايا تهدف إلى تشجيع المزيد من الأشخاص على استخدام التطبيق، وتشجيع منشئي المحتوى على نشر مقاطع فيديو طويلة ، حيث أعادت تصميم الصفحة الرئيسية بالكامل لتضم منشئي المحتوى في الأعلى، حيث سيظهر محتوى مخصص لكل مستخدم بناءً على من يتابعونه، وما يعتقد التطبيق أنه قد يكون مثيرًا لاهتمامهم، وفي التحديث الجديد لـ IGTV حصل التطبيق على تبويب (استكشف) Discover لإظهار محتوى جديد ملائم، بالإضافة إلى دعم إمكانية التسجيل بدون استخدام اليدين.

13. إنستغرام تقرّر مكافأة منشئي المحتوى

عمل تطبيق إنستغرام لأول مرة في التاريخ بمشاركة منشئي المحتوى أرباحها الإعلانية ، حيث يسمح نموذج المكافأة هذا، و الذي يشبه بشكل كبير نموذج يوتيوب، للمستخدمين بتفعيل مقاطع الفيديو الإعلانية على أجهزة IGTV الخاصة بهم، وبالتالي الحصول على جزء من الدخل المحقق ، كذلك سيتمكن منشئو المحتوى أيضًا من تلقي مكافآت من خلال فيديوهاتهم المباشرة (live) من خلال التبرعات.

دور إنستغرام في زمن الكورونا:

1. منصة إنستغرام تزيل المرشحات ذات الصلة بفيروس كورونا:

قام تطبيق إنستغرام بتنفيذ إجراءات لمنع انتشار الأخبار المزيفة حول تفشي فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المعلومات المفيدة للوقاية من الفيروس، كذلك عملت المنصة على توفير بيانات الحكومة المحلية حول تفشي فيروس كورونا، بحيث يمكن للمستخدمين الوصول بسهولة إلى المعلومات الرسمية إلى جانب رسالة تقول: “ساعد في منع انتشار فيروس كورونا: اطلع على أحدث المعلومات من منظمة الصحة العالمية حتى تتمكن من المساعدة في منع انتشار (COVID-19) – انتقل إلى موقع who.int” ، وأيضًا الشركة لا تسمح للمستخدمين بالبحث عن (COVID-19)، المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، ولا تسمح بالبحث عن تأثيرات الواقع المعزز على منصتها ما لم يتم تطويرها من خلال منظمة صحية معترف بها.

2. إنستغرام يفعل ميزة تصفح المنشورات مع الأصدقاء عبر محادثة الفيديو​​​​​​​

تسمح هذه الميزة للمستخدمين بتصفح التطبيق مع الأصدقاء عبر دردشة الفيديو، كوسيلة لإبقاء الأشخاص على اتصال أثناء فترة الحجر الصحي في المنزل لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي يمنع الكثيرين من التفاعل وجهًا لوجه في جميع أنحاء العالم ، حيث تسمى الميزة (Co-Watching) وهي تمكن المستخدمين الموجودين معا ضمن المحادثة لاطّلاع على الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة والمقترحة أثناء المحادثة المرئية.



3. تضمين المزيد من الموارد التعليمية في قائمة إنستغرام للبحث (Instagram Search).

4. عملت على إضافة ملصقات (stickers) لبيان المعلومات الدقيقة والمهمة والمعتمَدة ووضعها تحت دائرة الضوء.

5. قامت المنصة بحذف خاصية التوصيات (recommendations) لحسابات كوفيد-19، ما لم يتم نشرها من قبل منظمة صحية معتمدة وذات مصداقية.

6. وفرت المنصة إمكانية نشر ملصق التبرع (donation sticker) في المزيد من البلدان، ومساعدة الأشخاص في العثور على المنظمات غير الربحية ذات الصلة لدعمها.

7. عملت المنصة على توفير ميزة إنشاء قصة مشتركة (shared story) لمساعدة أولئك الذين يطبقون إجراءات التباعد الاجتماعي على التواصل مع الآخرين، باستخدام ملصق (خليك بالبيت) (Stay Home).

8. مؤسسو إنستغرام يطلقون موقعًا يُبسِّط تعقب انتشار كورونا

9. فيسبوك إنستغرام تطلقان مزايا للوصول إلى الشركات الصغيرة ودعمها في مسعى منها لمساعدة تلك الشركات على التعامل مع تداعيات جائحة (كوفيد-19) COVID-19 وذلك عن طريق قسمً جديدً يُسمَّى (الأنشطة التجارية القريبة) Businesses Nearby.

وبعد هذه التحديثات يعمل إنستغرام دائماً لإيجاد مزايا تجذب العديد من المستخدمين ،للحفاظ على شعبيته وتحقيق الصدارة.

