أبرز خمس فعاليات للأعمال في فبراير 2020 في دبي

تستضيف دبي، التي تُعدّ من أهم مراكز الأعمال في المنطقة، عدداً من المؤتمرات والمعارض الإقليميّة والدوليّة حول التكنولوجيا، والعقارات والغذاء والرعاية الصحية والأدوية والطيران وغيرها. إليكم خياراتنا لأبرز الفعاليات خلال هذا الشهر.

1. العروس

مع بداية شهر فبراير، استعدوا لنسخة هذا العام من معرض العروس 2020، والذي يمتدّ على أربعة أيام في مركز دبي التجاري العالمي. يضمّ هذا المعرض كلّ ما يتعلّق بحفلات الزفاف في مكان واحد، ابتداءً من شركات تنظيم الحفلات وصولاً إلى المجوهرات والحلويات والأزياء الراقية وتنظيم النشاطات الترفيهيّة.

التاريخ: 5-8 فبراير

المكان: مركز دبي التجاري العالمي

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2. معرض المدارس والعناية بالطفل

احصلوا على معلومات حول أفضل خيارات التعليم لأطفالكم في دولة الإمارات في هذه الفعالية السنويّة. استفيدوا من هذه المنصّة الخاصة بالآباء والأمّهات والتي تتيح لهم أن يتعرّفوا أكثر على أنظمة التدريس والمناهج الدراسية والمرافق والرسوم قبل اتخاذ قرارات مهمّة. يشمل المعرض مجموعة من المدارس الخاصّة ودور الحضانة ورياض الأطفال والمؤسسات المتخصّصة في هذا المجال.

التاريخ: 6 - 8 فبراير

المكان: مركز دبي التجاري العالمي

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3. جلفود 2020

يعود معرض جلفود، الذي يُعدّ أكبر حَدَث مُختص بالمواد الغذائية والضيافة، بنسخته الـ 25 أكبر وأفضل من أي وفتٍ مضى. يحمل المعرض هذا العام عنوان "إعادة النظر بالغذاء"، من خلال التركيز على التغيرات والابتكارات والتطورات التي يشهدها قطاع الغذاء. يستضيف المعرض ندوات لمختصّين شاركوا سابقاً في هذه القمة الإبداعية أو في مسابقات خاصة مثل مسابقة Salon Culinaire لأفضل طاهٍ ومسابقة Barista Masters. سيشارك في المعرض أكثر من 5 آلاف عارض، ومن المتوقّع حضور أكثر من 10 آلاف زائر على مدى خمسة أيام.

التاريخ: 16 - 20 فبراير

المكان: مركز دبي التجاري العالمي

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4. إبداعات عربية

تعرّفوا على أحدث التطورات في مؤتمر "إبداعات عربية" الذي يُقام تحت عنوان "بناء مستقبل الأعمال والابتكار: إنترنت الأشياء والناس". في النسخة الـ 13 من المؤتمر هذا العام، سيكون هناك تركيز خاص على أهمية التقنيات في الجامعات ودوائر الأعمال والدوائر الحكومية. تتضمّن هذه الفعالية التي تُقام على مدى ثلاثة أيام أكثر من 15 ندوة و12 متحدّثاً وثلاثة ورش عمل كلّها متاحة للحضور.

التاريخ: 24 - 16 فبراير

المكان: مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض

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5. معرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات

يُقام هذا المعرض في عامه الحادي عشر، ويهدف إلى تسهيل التبادل بين موردي الأثاث والتصميم الداخلي للطائرات والمشترين من خلال توفير أرضية مشتركة لتبادل المعلومات حول المنتجات والأفكار وغير ذلك الكثير. احصلوا على فرصة للتواصل مع أكثر من 500 من المدراء التنفيذيين لشركات الطيران من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا في هذا المؤتمر الذي يستمر لمدّة يومين.

التاريخ: 25 - 25 فبراير

المكان: مركز دبي التجاري العالمي

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