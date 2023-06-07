أبرز ما اعلنت عنه شركة آبل في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2023

كشفت شركة آبل للمطورين في مؤتمرها السنوي WWDC 2023 الذي اقيم في مدينة كاليفورنيا الأمريكية، يوم الأثنين الماضي، عن كل ما هو جديد وأحدث منتاجاتها.

أبرز ما اعلنت عنه شركة آبل في مؤتمرها السنوي للطورين WWDC 2023:

نظارة الواقع الافتراضي Vision Pro:

من أبرز المنتجات الجديدة التي أعلنت الشركة عنها هي نظارة الواقع الافتراضي Vision Pro والتي تتيج للمستخدم التفاعل مع المحتوى الرقمي بطريقة واقعية.

ويمكن للمستخدم التفاعل مع النظارة من خلال يديه وعينيه وصوته.

حاسوب ماك بوك آير - شاشة 15 بوصة:

كشفت آبل عن إصدار جديد من ماك بوك أير الذي سيأتي بشاشة 15 بوصة، وقالت الشركة عنه إن الجهاز المحمول "الأنحف" حول العالم.

ويتميز هذا الجهاز بوجود شاشة من نوع Liquid Retina، تدعم درجة سطوع 500 شمعة/ المتر المربع، ويعمل هذا الجهاز بمعالج آبل M2 مع معالج رسوميات بعشرة أنوية، ويصل سمك هذا الجهاز إلى 11.5 مم ويصل عمر حتى 18 ساعة.

ويتوفر بأربعة ألوان مختلفة: الأسود، والفضي، والرمادي، والأبيض، ويتوفر بسعر 1299 دولارًا.

شريحة M2 Ultra:

شريحة (M2 Ultra) مُصنعة بتقنية 5 نانومتر، واعتمدت على دمج شريحتين من نوع (M2 Max) بتقنية (UltraFusion)، وتعتمد هذه الشريحة على 24 نواة، وذاكرة عشوائية سعة 192 جيجابايت.

جيل جديد من Mac Studio:

تم الإعلان في المؤتمر عن جيل جديد من ( Mac Studio) والتي تضم إصدارين الأول: يعمل بشريحة (M2 Max) والثاني بشريحة (M2 Ultra).

الجيل الجديد من جهاز Mac Pro:

الجيل الجديد من جهاز Mac Pro يعمل بمعالج (M2 Ultra)، يحتوي الجهاز على أقوى وحدة معالجة مركزية مع 24 نواة، وضعف الذاكرة ووحدات التخزين من نوع SSD.



نظام iOS 17:

لا يقدم نظام iOS 17 ويضم النظام عدد من المميزات من بينها:

إمكانية تحويل البريد الصوتي إلى نص مكتوب

ميزات عديدة في تطبيق الرسائل.

ميزات عديدة في تطبيق الرسائل. ميزات في تطبيق Journal لتسجيل اليوميات

خاصية StandBy التي تهدف معلومات وصور على الشاشة بشكل دائم.



نظام iPadOS 17:

يضم العديد من الميزات ومن أبرزها:



شاشة القفل المُعاد تصميمها

أدوات تفاعلية

ميزات جديدة في ملفات PDF

تطبيق الملاحظات

تحديثات في تطبيق الرسائل وفيس تايم وسفاري

تطبيق (Health) الجديد كليًا.

نظام watchOS 10 لساعات آبل:

نظام watchOS 10 الجديد، يقدم تطبيقات بتصميم جديد، وميزة (Smart Stack) كما يقدم ميزات جديدة لركوب الدراجة والمشي وأدوات دعم الصحة العقلية.

نظام macOS Sonoma لحواسيب ماك:

من أبرز مميزات النظام الجديد: