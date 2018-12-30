ما هي أبرز هجمات القراصنة في 2018؟!

يتوقع الخبراء ارتفاعا في وتيرة الهجمات الإلكترونية ونوعيتها، عام 2019

يتوقع الخبراء ارتفاعا في وتيرة الهجمات الإلكترونية ونوعيتها، عام 2019. ويرى الخبراء أن القراصنة سيركزون هجماتهم على بيانات المستخدمين، نظرا إلى أهميتها المتزايدة في حياتنا اليومية.

الفيديو التالي لموقع “سكاي نيوز” يسلط الضوء على أبرز الهجمات في عام 2018:





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