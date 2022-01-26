أبرز 6 جزر اصطناعية فاخرة.. دولتان عربيتان في القائمة

مع التطور الكبير الذي يشهده العالم أصبح بالإمكان إنتاج أو صنع أي شيء يحتاجه الإنسان، ويشمل هذا الأمر الجزر المميزة الخاصة بالسياح والاستثمار. حيث أصبح بإمكان الأثرياء من محبي السفر زيارة جزر اصطناعية تملك مواصفات خاصة.

في هذا المقال نستعرض أبرز الجزر الاصطناعية التي قد يرغب الأثرياء بزيارتها او الاستثمار بها:



1. جزيرة نيو هولاند – في روسيا



يعود تاريخ هذه الجزيرة إلى القرن الثامن عشر حيث كان الهدف من انشائها هو تخزين الأخشاب، وتعرف هذه الجزيرة باسم "جزيرة الأميرالية".

ولاحقًا تحولت المباني الخشبية إلى هياكل حجرية، وفي عام 2004 تسبب حريق بتدمير عدد من المباني، الا أن الجزيرة ما زالت مفتوحة للجمهور ويتم فيها استضافة عدد من الأحداث.

2. جزيرة جورونج – في سنغافورة

تعتبر قاعدة مهمة لتشغيل شركات البترول والبتروكيماويات الرائدة، بدأ العمل على تطوير هذه الجزيرة في فترة الستينات والسبعينات، وبدأ استصلاح الجزيرة في عام 1995 وتم استكماله في عام 2009.

يقدر اجمال الاستثمار في هذه الجزيرة بقيمة اكثر من 35 مليار دولار، وتهدف إلى تحسين القدرة التنافسية من خلال التحول إلى الوقود الاحفوري>

3. بانانا آيلاند – في نيجيريا

يطلق عليها جنة الملياردير وذلك كونها تضم أبرز اثرياء العالم، وطلق عليها اسم بانانا او جزيرة الموز بسبب شكلها الذي يشبه فاكهة الموز، وتقع على الشاطئ الأمامي الخاص بـ لاغوس.

وبفضل شكلها كان من السهل مزجها مع المناطق الترفيهية والأماكن السكنية في المدينة، وتضم الجديرة عدد من الشركات المهمة.

4. جزيرة أودايبا – في اليابان

كان الغرض الأساسي من هذه الجزيرة في البداية هو حماية العاصمة اليابانية طوكيو من الهجمات البحرية، تم تشكيل هذه الجزيرة بواسطة مدافن قمامة ضخمة، من أجل جعل المنطقة مكان مثالي للاهداف التجارية والسكنية.

ولاحقًا وفي النصف الثاني من التسعينات شهدت هذه الجزيرة انتعاش كبير، من خلال بناء الكثير من الفنادق ومراكز التسوق والقطارات، بالاضافة لعدد من الأنشطة الترفيهية، ويوجد بها مبنى تلفزيون فوجي وطوكيو بوج سايت.

5. جزر النخيل الاصطناعية – في الإمارات العربية المتحدة

وهي عبارة عن 3 جزر اصطناعية تضم مساكن خاصة وفنادق فاخرة، الجزيرة الرئيسية وهي نخلة جميرا مصنوعة من الصخور والرمال وتشبه النخيل، وتعرف هذه الجزيرة باسم نخلة جميرا.

أما الجزر المتبقية فهما حظيرة ديرة ونخلة جبل علي، بدأ بناء هذه الجزر عام 2001، وفي عام 2007 بدأ الناس بالانتقال لها، ويعيش في هذه الجزر حاليًا ما يقارب الـ 10000 وتضم الكثير من الخدمات الفاخرة والفيلات.



6. جزر أمواج – في مملكة البحرين

تم انشاء هذه الجزر الاصطناعية في البحار، وبدأ العمل بها في عام 2002، وتم تجهيزهم بعدد من الأماكن السكنية الراقية، بالاضافة للاماكن التجارية، ودار سينما، ونادي من أجل البولينغ، ومدينة ملاهي مميزة.