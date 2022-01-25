تعرف على نوع وموديل وسعر سيارة مودل روز التي تحطمت في حادث سير

أثار نوع وموديل ومواصفات سيارة السعودية "مودل روز" فضول الجمهور بعد تداول العديد من فيدوهات حادث السير الذي تعرضت له الأخيرة منذ مدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ما نوع ومواصفات سيارة مودل روز؟

كشفت الفيديوهات والصور عن أن سيارة مودل روز هي من طراز بنتليContinental GT موديل 2017، والتي تمتلك العديد من الميزات والمواصفات بالإضافة لفخامتها.

ميزات ومواصفات سيارة بنتلي كونتيننتال موديل 2017

تعتبر من السيارات الرياضية، التي تتميز بفخامتها كما انها تتمتع بالعديد من الميزات، وتحتوي هذه السيارة الفارهة على نظام التعليق القابل للتكيف.

ومن ناحية التصميم فإن هذه السيارة تتمتع بمقصورة داخلية فخمة جدًا، من مقاعد خلفية جميلة، وتتمتع أيضًا بوجود مساحة تخزين كبيرة، ونظام ملاحة، وخاصية التحكم بالمناخ.

وفيما يخص محرك طراز جي تي من من بنتلي كونتينينتال 2017، فيأتي W12 بقوة 626 حصاناً وسعة 6.0 لتر، ويتميز بوجود نظام الدفع في كافة العجلات.

مواصفات الأمان في سيارة بنتلي كونتيننتال موديل 2017

تتميز هذه السيارة بوجود عدد من وسائل الأمان التي تعتبر من أهم مواصفاتها والتي تتمثل في وسائل هوائية جانبية وظيفتها المساعدة على منع اصابة الرأس في حال التعرض لحادث سير قوي، وتتواجد في المقاعد الأمامية والخلفية

كما يتوفر هذه النوع من السيارات فرامل بقفل الذي يساعد على إيقاف العجلات في الحالات الطارئة، مع وجود ميزة التحكم الإلكتروني للثبات والتي وظيفتها منع خروج السيارة عن السيطرة.

تاريخ سيارة بنتلي كونتينتال:

تنتمي هذه السيارة إلى السيارات الرياضية الفاخرة، وتتميز بوجود هيكل كوبي، وانتجت هذه السيارة في مصنع بنتلي في المدينة الإيطالية كرو، وحصل هذا الطراز من بنتلي على العديد من الجوائز من بينها أفضل تصميم داخلي ومنحتها إياه شركة جي كيو البريطانية وذلك في عام 2018، كما حصلت على جائزة السيارة الفاخرة في نفس العام من شركة نيو يو كيه موتورز.

يُشار إلى أن سيارة بنتلي كونتينتال أنتجت لأول مرة في عام 1952 باسم مختلف، وبقيت حتى عام 1956، وعادت مرة أخرى في عام 1984 باسم آخر.



وبعد توقفها في عام 2002، أعلن عن اسمها الحالي وإنتاجها في عام 2003، واستمر إنتاج الجيل الأول منها حتى عام 2011 وبدأ لاحقًا إصدار الجيل الثاني الذي استمر حتى عام 2018، ليبدأ إنتاج الجيل الثالث المستمر لعامنا الحالي.

سعر سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي 2017

يبدأ سعر بنتلي كونتيننتال جي تي 2017 من ما يقارب الـ 240,300 دولار أمريكي أي ما يبلغ قيمته 901,449 ريال سعودي، أما النوع الكشف منها فيبدأ سعره من 264,300 أي ما يعادل 991,481 ريال سعودي.