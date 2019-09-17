أبشر السعودية... خدمات إلكترونية تختصر الوقت وتسهل الحياة!

بدأت السعودية تعزيز المفهوم التكنولوجي بشكل أكبر حيث وظفت التكنولوجيا في جميع المجالات بهدف تسهيل الحياة على المواطنين واستغلال الوقت بشكل أفضل.ومن الإنجازات البارزة للسعودية في هذا المجال إطلاق المنصة الإلكترونية "أبشر"

أطلقت وزارة الداخلية السعودية منصة أبشر التي تتيح للمواطنين السعوديين إجراء المعاملات الخاصة فيهم دون الحاجة للرجوع إلى الإدارات.

وتقدم هذه المنصة 160 خدمة إلكترونية وتخدم 11 مليون مشترك، وتعمل مجاناً على مدار 24 ساعة. و في 5 يوليو من العام الجاري تم نقل أبشر إلى موقع جديد على الرابط التالي www.absher.sa

تقوم هذه المنصة على خمسة أهداف رئيسية:

الربط بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونياً

تخفيض أعداد المراجعين

السرعة في الأداء وتحسين الخدمات

تخفيف حالات التزوير والتزييف

توفير المجهود والوقت للمواطنين والمقيمين

ومن أهم القطاعات التي يخدمها تطبيق أبشر :

ديوان وزارة الداخلية

يقوم التطبيق في الوزارة على:

1. الاستعلام على التعاميم

2. الاستعلام العام عن المعاملات

3. الاستعلام العام عن رصيد مدفوعات خدمات المتبقي

الجوازات

يخدم التطبيق في قطاع الجوازات :

1. خدمات التأشيرات

2. تجديد الإقامة وإصدار الإقامة

3. تصاريح السفر للتابعين

4. تجديد الجواز وإصدار الجواز

5. تمديد تأشيرة زيارة

6. نقل الخدمات

7. تعديل المهنة

8. خدمات التابعين

9. معلومات سجل السفر

10. معلومات جواز السفر

11. معلومات العنوان

12. المعلومات الشخصية

13. الاستعلام العام عن البصمة

14. الاستعلام العام عن أحقية القيام بالحج

15. الاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين فقط

16. الاستعلام عن حالة تأشيرة خروج وعودة

17. الاستعلام عن وصول العمالة

18. الاستعلام عن صلاحية الإقامة

المرور

أما في المرور تستطيع من خلال التطبيق معرفة :

1. خدمات المركبات

2. إضافة مستخدم لمركبة

3. تجديد استمارة المركبة

4. تجديد رخصة القيادة

5. إلغاء مستخدم لمركبة

6. معلومات رخصة القيادة

7. الاستعلام عن المخالفات المرورية

8. الاستعلام العام عن صلاحية التأمين على المركبات

الأحوال المدنية

تستطيع من خلال تطبيق أبشر معرفة :

1. البيانات

2. الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

3. خدمة طلب وثيقة بدل فاقد

4. حجز موعد

5. خدمة التعريف بتابع

6. حجز موعد

7. خدمة تقدير

8. الاستعلام عن التأمين الصحي

9. معلومات العنوان

10. المعلومات الشخصية

11. حجز موعد

12. الاستعلام العام عن أحقية القيام بالحج



كيف تسجل في تطبيق أبشر؟

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية السعودية، من خلال الرابط التالي: www.absher.sa

النقر على زر تسجيل مستخدم جديد، من خلال أعلى يسار الصفحة بجوار خدمات أبشر

بعد الدخول يجب عليك تعبئة بيانات التسجيل الخاصة بك في الموقع حيث تتضمن البيانات:

رقم الهوية المكون من 10 أرقام في البطاقة الوطنية، أو رقم الإقامة بالنسبة للمقيمين في المملكة العربية السعودية. إدخال عنوان البريد الإلكتروني. تكرار البريد الإلكتروني من جديد للتأكيد. تستطيع اختيار اللغة التي ترغب في التعامل بها على الموقع، من خلال النقر على السهم لعرض اللغات المتوفرة في الموقع. إدخال رقم الجوال الخاص بك، ويجب عدم استخدامه في أي من المعاملات الأخرى حسب شروط التسجيل. النقر على علامة بجانب (أقر بأني اطلعت على شروط التسجيل وأوافق عليها ) وذلك عقب الاطلاع وقرأت الشروط . بعد التأكد من كتابة البيانات السابقة بطريقة صحيحة يجب عليك النقر على زر موافق للتأكيد.

بعد الانتهاء من خطوات التسجيل سوف ينقلك النظام إلى صفحة تأكيد طلب التسجيل وكتابة كافة البيانات التالية:

1. رمز التأكيد الذي تم ارساله على الجوال

2. رقم الهوية أو رقم الإقامة

3. الضغط على زر (موافق)

وبعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة سوف ينقلك النظام إلى صفحة إنشاء الحساب لكتابة البيانات التالية:

يجب أن تكتب اسم المسخدم اختيار كلمة السر المناسبة وبشرط أن تكون مكونة 8 حروف إعادة كتابة كلمة السر من أجل التأكيد اختيار سؤال سري من أجل ضمان الخصوصية الإجابة على السؤال السري النقر على زر موافق

بعد الانتهاء من كافة الخطوات الماضية من إنشاء الحساب، سوف يقوم النظام الإلكتروني لأبشر بفتح صفحة رسالة تفيد بتأكيد هوية المستخدم، حيث يجب على المستخدم تفعيل الحساب من خلال تعبئة نموذج التفعيل.

وظهر في الآونة الأخيرة شائعات حول تطبيق أبشر باستخدامه للتجسس على النساء في المملكة من قبل أولياء أمورهن لكن وزارة الداخلية نفت ذلك .

ومع هذا التطبيق وغيره تثبت السعودية خطاها في التطور وفقاً لرؤيتها 2030 لتسهيل الحياة أمام المواطنين.