"أبل" تفاجىء منافسيها وتكشف عن سماعات الأذن الجديدة

أعلنت شركة "أبل" عملاق التكنولوجيا اليوم عن نموذج جديد من سماعات الأذن اللاسلكية ردا على منتجات جديدة مطورة من منافسيها هواوي وأمازون ستطرح في الأسواق قريبا.

وأشادت "أبل" بخاصية إزالة الضوضاء التي تتميز بها السماعات الجديدة "اير بود برو" وهي خاصية مماثلة زودت بها سماعات المنافسين.

كما تستطيع السماعات الجديدة الضبط التلقائي للترددات المنخفضة والمتوسطة للموسيقى لأذن المستخدم وهو ما وصفته "أبل" بأنه يمنح "تجربة استماع غنية وغامرة".

كما تتميز سماعات الأذن "اير بود برو" بنظام تثبيت أكثر سهولة "من ضغطة واحدة" وأطراف مرنة لتدخل بشكل مريح في الأذن حسبما قالت "أبل" في بيان اليوم.

وجرى طرح "اير بود برو" على موقع "ابل دوت وكوت" ومتجر أبل "أبل ستور" وسيتم طرح السماعات الجديدة للبيع في متاجر التجزئة اعتبارا من بعد غد الأربعاء حسبما قالت الشركة. مشيرة إلى إن سعر المنتج يبلغ 249 دولارا.