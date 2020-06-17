أبوظبي: استئناف نشاط المطاعم والكافتيريات والمقاهي خارج المراكز التجارية

تنفيذاً لتوجيهات الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ للحد من انتشار كوفيد-19، اقتصادية أبوظبي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة توجه تعميماً بإرشادات وتعليمات استئناف نشاط المطاعم والكافتيريات والمقاهي خارج المراكز التجارية على مستوى إمارة أبوظبي.

وتشمل التعليمات أن لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية 40%، وإجراء فحص لجميع العاملين للتأكد من خلوهم من الفيروس، واقتصار الزوار على الفئة العمرية من 12 إلى 60 عاماً، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وترك مسافة 2,5 متر بين الطاولات، وأن لا يزيد عدد الزبائن لكل طاولة عن 4 أشخاص.

وأكدت الدائرة أهمية استخدام الكمامات والقفازات من قبل الموظفين طوال الوقت، وعلى الزبائن استخدام الكمامات أثناء الدخول والخروج، على أن يتم إجراء تعقيم وتنظيف شامل ويومي لكافة الأسطح والمعدات والمرافق، وتعقيم الطاولات والمقاعد بعد كل استعمال، وإلغاء أماكن الانتظار.

ومنعت التعليمات تقديم خدمة البوفيه المفتوح، ونماذج الطعام، وضيافة الاستقبال، والشيشة. واشترطت الدائرة إجراء فحص حرارة للجميع قبل الدخول، ومنع دخول أي شخص تظهر عليه أعراض ارتفاع درجات الحرارة. واشترطت التعليمات أن تتماشى ساعات التشغيل مع ساعات برنامج التعقيم الوطني.

واشترطت التعليمات استعمال أدوات الطعام ذات الاستخدام لمرة واحدة، وفي حال وجود أجهزة غسيل الصحون الحرارية، يجوز استخدام الأدوات ذات الاستخدام المتعدد بما يضمن تعقيمها على درجات الحرارة المناسبة مع إتاحة المعقمات وغسول اليدين عند المداخل.