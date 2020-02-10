أبوظبي تبدأ محادثات لإصدار سندات دولية

قالت مصادر إن أبوظبي تجري محادثات مع بنوك من أجل إصدار سندات محتمل في الأسواق الدولية هذا العام، فيما تخطط الإمارة للتعامل مع المستثمرين العالميين في الدخل الثابت على أساس أكثر انتظاماً.

وذكرت المصادر أن الحكومة تجري محادثات مع بنوك بشأن خيارات جمع تمويل بعد تغييرات في إدارة التمويل في العام الماضي لتتبنى توجهاً استباقياً بدرجة أكبر فيما يتعلق بتمويل الدين.

وصرّح أحد المصادر: «يريدون إصدارات أكثر انتظاماً وبأحجام أقل بدلاً من صفقات ضخمة بعشرة مليارات دولار مثل العام الماضي».