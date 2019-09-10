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أبوظبي تحتضن أكبر مقهى ماغنوليا بيكري في العالم

منشور 10 أيلول / سبتمبر 2019 - 11:35
أبوظبي تحتضن أكبر مقهى ماغنوليا بيكري
أبوظبي تحتضن أكبر مقهى ماغنوليا بيكري
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افتتحت مؤسسة ماغنوليا بيكري في نيويورك أكبر مقاهيها، حيث تبلغ مساحته 2614 قدمًا ويضم  70 مقعدًا في غاليريا مول بأبو ظبي

افتتحت مؤسسة ماغنوليا بيكري في نيويورك أكبر مقاهيها، حيث تبلغ مساحته 2614 قدمًا ويضم  70 مقعدًا في غاليريا مول بأبو ظبي.

جنبا إلى جنب مع الحلويات الكلاسيكية، بما في ذلك بودنغ الموز وكذلك الكعك المزخرف، سيقدم المتجر الجديد وجبات الإفطار طوال اليوم، مثل العجة القابلة للتخصيص والفطائر المخبوزة في المقهى، والبطاطا المحمرة، والشطائر والسلطات، والعديد من الوجبات الشرق أوسطية الشهية، بحسب موقع hotelnewsme.

للمزيد من المعلومات والطلبات هاتف: 026749380

   

 

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Via SyndiGate.info


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