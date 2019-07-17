أبوظبي تخفض أسعار سلع غذائية بنسبة 50%

عقدت وزارة الاقتصاد، اجتماعاً مع منافذ البيع في أبوظبي والعين، تعهد خلاله مسؤولو هذه المنافذ بطرح السلع الغذائية خلال موسم الأضاحي بتخفيضات 50%، وتشمل أنواعاً من اللحوم والخضراوات والفاكهة وسلع أخرى، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في الوزارة.

وأكد النعيمي في تصريحات صحفية أمس، استمرار العمل بمبادرات تثبيت أسعار أصناف سلعية تجاوزت 1800 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية عبر 75 منفذاً وهايبر ماركت رئيساً في الإمارة.

وكشف النعيمي عن إطلاق منافذ البيع مبادرة «مراقبة كاونترات البيع» عبر توفير موظف مراقب لنظام الدفع، وفي حال ارتكب موظف الدفع خطأ حسابيا لقيمة السلعة يتم خصم سعر السلعة من الفاتورة، إضافة إلى مكتب إسعاد المتعاملين الذي يعمل على تخفيض الزحام على نقاط الدفع بالمراكز التجارية وكذلك التواصل مع المستهلكين بصورة فورية لتوفير الحلول المباشرة لأي مشكلة تواجه المستهلك خلال عملية الشراء.

وطالب زوار المنافذ التجارية بضرورة استخدام أجهزة كاشف السعر والمتوافرة في مختلف منافذ البيع لمعرفة قيمة الفاتورة.