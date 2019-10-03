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أبوظبي تستضيف المؤتمر الاستثماري الإماراتي اللبناني الثاني

منشور 03 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 06:24
إمارة أبوظبي
إمارة أبوظبي
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يتضمن المؤتمر العديد من الجلسات وورش العمل التي تجمع المستثمرين الإماراتيين مع نظرائهم اللبنانيين وذلك بحضور رسمي إماراتي ولبناني رفيع المستوى

تستضيف أبوظبي أعمال المؤتمر الاستثماري الإماراتي اللبناني الثاني في السابع من أكتوبر الجاري برعاية وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

ويتضمن المؤتمر العديد من الجلسات وورش العمل التي تجمع المستثمرين الإماراتيين مع نظرائهم اللبنانيين وذلك بحضور رسمي إماراتي ولبناني رفيع المستوى، حيث يترأس دولة الرئيس سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء اللبناني وفداً يضمّ ستة وزراء من الحكومة اللبنانية ومديرين عامّين ومسؤولي هيئات حكومية.

واجتمع سعادة شهاب دندن سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة مع سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، ومسؤولين من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي للعمل على استكمال الاستعدادات لعقد المؤتمر وذلك بالتنسيق مع سعادة حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية ومع الفريق الاقتصادي لدولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني.

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