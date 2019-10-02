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«موديز» تمنح سندات أبوظبي تصنيف «Aa2»

منشور 02 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 08:06
إمارة أبوظبي
إمارة أبوظبي
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منحت وكالة موديز لخدمات المستثمرين برنامج سندات أبوظبي البالغة قيمته 10 مليارات دولار والذي يتضمن 3 شرائح، تصنيفاً ائتمانياً قوياً عند مستوى Aa2 مستقر

منحت وكالة موديز لخدمات المستثمرين برنامج سندات أبوظبي البالغة قيمته 10 مليارات دولار والذي يتضمن 3 شرائح، تصنيفاً ائتمانياً قوياً عند مستوى Aa2 مستقر.

وأوضحت الوكالة في بيان أصدرته، أمس، أن تصنيف السندات عند Aa2 يواكب نفس مستوى التصنيف السيادي طويل الأجل لحكومة أبوظبي، والذي تدعمه القوة الاقتصادية «عالية جدا» لأبوظبي المستمدة من الارتفاع الاستثنائي في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المرتفع للغاية، فضلاً عن احتياطيات الهيدروكربونات الضخمة للغاية والبنية التحتية المتفوقة.

وقالت الوكالة التي أصدرت التصنيف بمبادرة منها وليس بناء على طلب من الجهة المصدرة، إن التصنيف يعكس كذلك القوة المؤسسية «العالية (+)»، مع الأخذ في الاعتبار الإطار المؤسسي القوي للإمارة وفعاليتها.

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Via SyndiGate.info


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