أبوظبي تستقبل أول مزرعة ذكية كورية في الشرق الأوسط

أرسلت شركة كورية لتكنولوجيا الزراعة الاصطناعية أول مزرعة ذكية إلى الشرق الأوسط ، مما يعزز القدرة التنافسية العالمية الناشئة في هذه الصناعة الواعدة.

وذكرت الشركة التي تتخذ من سيول مقراً لها أنها أرسلت حاوية بيضاء طولها 12.2 متر تم إنشاؤها بواسطة n.thing، وتم شحنها إلى أبوظبي من ميناء بوسان في مقاطعة جيونج سانج الجنوبية في 6 يوليو.

داخل المزرعة الذكية من نوع الوحدة النمطية على شكل حاوية شحن، توجد صفوف متعددة من أحواض المياه على كلا الجانبين.

ويمكن وضع أوعية صغيرة تسمى “Pickcells” في كل حوض حيث يمكن زراعة بذور لشتى أنواع النباتات. ثم يمكن للنباتات أن تنمو بدون تدخل البشر، مع وجود نظام محوسب يتحكم في البيئة من درجة الحرارة إلى عناصر الرطوبة.

وتحدث المناورة في غرفة التحكم خارج الحاوية، حيث تشرف الغرفة على جميع مكعبات Planty، وتغيير ظروف المساحات المعزولة عن بُعد تلقائيًا ويدويًا، استنادًا إلى بيانات “الوصفة” لكل مصنع، بحسب صحيفة كوريا تايمز.



وفي دولة الإمارات، سوف تتم أولاً زراعة الخس الروماني، ويتوقع أن تتنوع المحاصيل على أساس بيانات التوزيع من أسواق المدينة. وسيتم توزيع المحاصيل المزروعة على أسواق الخضار الطازجة.

داخل Planty Cube، يمكن التحكم في درجة الحرارة والرطوبة وعناصر الأمراض المعزولة عن بعد من الخارج.

وقال هان سونغ سو ، مسؤول الإستراتيجية في شركة n.thing: “أولئك الذين يؤثرون على أسواق المزارع الذكية في الشرق الأوسط بسرعة سيقودون الصناعة في نهاية المطاف على نطاق عالمي”.

وأضاف “لا يوجد أي مزارع ذكية حتى الآن في المنطقة. سنتحرك بسرعة وبقوة لجعل اسمنا معروفًا في هذه الصناعة.”

وفي شهر مارس من هذا العام، وقع الرئيس التنفيذي لشركة n.thing ليو كيم شراكة مع مجموعة كورية كبرى ثم مع تاجر دولي في أبوظبي لإنتاج كميات كبيرة من المكعبات وأجزاء النظام الإضافي.